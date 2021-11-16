Türkiye yazı tabı kağıt üretiminin yüzde 25’ini karşılayan Konya Kağıt halka açılıyor

Halka arzın detayları Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya ve Konya Kağıt Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe'nin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantıda verilen bilgilere göre, Türkiye’de üretilen toplam yazı tabı kağıdı üretiminin yüzde 25’ini karşılayan Konya Kağıt AŞ, düzenli olarak temettü dağıtmasıyla da dikkat çekiyor. 130 milyon kayıtlı sermayesi bulunan şirketin 1 TL nominal bedelli 26 milyon adet payı satışa sunulacak. Satış işlemi 18-19 Kasım tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama suretiyle gerçekleştirilecek. Satış fiyatı 6,95 TL olan şirket, BİST İstanbul’da KONKA kodu ile işlem görecek.

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaya, toplantıda yaptığı açıklamada, Konya Kağıt'ın 2012 yılından beri Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da işlem görmekte olan Bera Holding’in bağlı ortaklığı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bera Holding, 18 şirketi ve bunlara bağlı 32 üretim tesisini bünyesinde barındırıyor ve yaklaşık 3,5 milyar TL ciroya sahip. Konya Kağıt, grubumuzun büyük şirketlerinden ve temel taşlarından. Şirketler cirolarını artırdıkça ve büyüdükçe finans ihtiyaçları artar. Son yıllarda finansal tablolara bakıldığında Bera Holding’in konsolide bazda sürekli büyüdüğünü görmek mümkündür. Şirketlerin kalıcı başarılara imza atabilmeleri ve dalgalanmalarda sağlam durabilmeleri güçlü bir sermaye yapısına bağlıdır. Bu nedenle finansal kaynaklarımızı çeşitlendirmek için grubumuzun bu güçlü şirketini halka açıyoruz. Finansal tablolara baktığımızda, Konya Kağıt’ın halihazır sermayesinin yeterli bir seviyede olduğu görülebilir. Ancak Bera grubu olarak tüm şirketlerimizi aynı gemide kabul ederek finans planlaması ve yönetimini konsolide olarak esas alıyoruz. Halka arzla elde edilmesi beklenen gelirlerin, grubun zaten iyi olan konsolide finansal yapısını daha da güçlendireceğini ve tüm grup şirketlerimizle birlikte Konya Kağıt’ın da yeni fırsatları yakalama, yeni yatırımlar yapma şansını kazanacağını düşünüyoruz."

Konya Kağıt'ın sermayesi kendisine yeten bir şirket olduğunu vurgulayan Kaya, "Finansal olarak da güçlü bir şirket fakat Holding bünyesinde krizlere karşı daha dayanıklı olmak için sermaye gücümüzü sürekli artırma çabası içerisindeyiz. Sermaye yapımızı daha da güçlendirmek adına bu halka arza başladık. Başarılı olacağını tahmin ediyoruz çünkü sektöründe öncü ve başarılı bir şirket. Esasında KAP'a açıkladığımız herhangi bir yatırım projesi olmasa da kendi içimizde fizibilitelerimiz, projelerimiz var ve uygun zamanı bulduğumuzda yatırımlarımızı artırarak işimizi büyütme arzusundayız. Kağıt ve karton ambalaj sektörü bizim temel işimiz. İhracatımızı artırıp dünya şirketi olma hedefindeyiz. Bu halka arzı da bir basamak olarak görüyoruz. Bundan sonrası yukarı doğru gidecektir." diye konuştu.