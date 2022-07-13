Türkiye ve BAE heyetleri İstanbul'daki yatırım çalıştayında bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) üç bakan ve CEO'ların yatırım imkanlarını somutlaştırmak üzere Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin, "Bu ziyaret sanayi, yatırım ve teknoloji alanlarındaki iş birliğine önemli katkılar sağlayacak. Bugün aynı zamanda yenilenebilir enerji, otomotiv, petrokimya, makine, gıda, sağlık, e-ticaret ve diğer pek çok sektörden firmalarımızla bir yatırım çalıştayı düzenliyoruz." dedi.

Bakan Varank, Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan Ahmed Al Jaber ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Görüşmeye, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Thani Al Zeyoudi, BAE Halk Eğitimi ve İleri Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Al Amiri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ile bakan yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmede, iki ülke ilişkileri ve iş birliği alanları ele alındı.

"Uzay bilimi teknolojileri ve uygulamalarında da iş birliğimizi geliştirmek için mutabakat zaptı imzalayacağız"

Bakan Varank ile BAE’li üç bakan, yaklaşık bir saat süren heyetler arası görüşmenin ardından “Türkiye - BAE Yatırım Çalıştayı” için konferans salonuna geçti.

Varank, yatırım çalıştayının açılışında yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen ziyaret ve görüşmenin önemine işaret ederek, iki ülke liderleri arasındaki yoğun temasların ikili ilişkileri çok üst düzey seviyeye gelmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

Bu ziyaretin de sanayi, yatırım ve teknoloji alanlarındaki iş birliğine önemli katkılar sağlayacağını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Bugün aynı zamanda yenilenebilir enerji, otomotiv, petrokimya, makine, gıda, sağlık, e-ticaret ve diğer pek çok sektörden firmalarımızla bir Yatırım Çalıştay'ı düzenliyoruz. Potansiyel iş birliği imkanlarını hep beraber değerlendireceğiz. Türk ve BAE’li firmalarımızın, kurumlarımızın, yeni bağlantılar kurabilecek somut projeler geliştirebilecek ortamlarını bugün burada oluşturmuş olduk. İnşallah ticaretimizi çeşitlendirmemize ve yeni yatırımlarımızı teşvik etmemize, bu program vesile olacak.

Bugün aynı zamanda uzay bilimi teknolojileri ve uygulamaları alanlarında da iş birliğimizi geliştirmek için mutabakat zaptı imzalayacağız. Dostum Cabir ve ben daha güçlü, daha sürdürülebilir ekonomiler inşa etmek için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere liderlerimizden talimat aldık."

Çalıştayda iki ülkenin temsilcileri buluştu

Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilen çalıştayda, BAE'den üç bakan ve yatırım fonu ve şirketlerinin üst yöneticileri, Türk kamu, özel sektör kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri yer aldı.

Çalıştayda muadil bakanlıklar arasındaki görüşmelerin yanı sıra çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kamu iştiraki kuruluşlar ve şirketlerin temsilcileri ile BAE'nin önde gelen şirketleri arasında potansiyel iş birliği imkanları değerlendirildi.

BAE'nin Türkiye'deki yatırım imkanları somutlaşıyor

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin ardından BAE'nin Türk ekonomisine yapmayı planladığı yatırımlar netleşiyor.

Bu çerçevede, BAE Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi ile aynı zamanda BAE Uzay Ajansı Başkanı olan Halk Eğitimi ve İleri Teknolojilerden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Bint Yousef Al Amiri Türkiye'ye geldi.

Bakan Varank'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede, karşılıklı üst düzey ziyaretlerle normalleşen Türkiye-BAE ilişkilerinde başlayan yeni dönemin detayları ele alındı.

Çalıştayın ardından TİM Başkanı Mustafa Gültepe toplantının detaylarına ilişkin bilgi verdi.

"Her sektör kendini anlattı, iş birlikleri ele alındı"

BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geçmişine atıfta bulunan Gültepe, bu çerçevede bugün gerçekleştirilen görüşmelerin iki ülke açısından önemli olduğunu söyledi.

Gültepe, şunları kaydetti:

"Çalıştaya Türkiye'den katılan çok sektör var, onların tarafından da ağırlıklı enerji ve dijitalleşme konularında daha fazla iş yapma ve yatırım yapma noktalarında görüşmeler yapıldı. Her sektör kendini anlattı, iş birlikleri ele alındı. Özellikle BAE bakanı bundan sonraki yatırım ve çalışmalarda çok daha iyi iş birliği yapacağını, bu toplantıları rutin haline getireceklerini aktardı.

Türkiye ile BAE'nin ilişkilerinin karşılıklı artacağı ve ihracat hacminin, karşılıklı alım ve satımların daha yukarı çıkma noktasında iş birliği yapıldı. Bundan sonra bu çalıştaylar devam ederse, şu an da 5-5,5 milyar dolar olan ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmamak elde değil."

"Yatırım için alakadar oldukları değişik sektörler var"

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, iki ülkeden bakanların katılımıyla düzenlenen toplantının, iki ülke arasındaki iş fırsatları, yenilikçi teknolojiler ve potansiyel yatırım alanları, sanayi 4.0 dahil çok sayıda alanı kapsadığını dile getirdi.

Kibar, "BAE bakanı 10 milyar dolarlık Türkiye'de yatırıma yönelik bütçe ayırdıklarını söylediler. Alakadar oldukları değişik sektörler var. Önümüzdeki süreçlerde ikili müzakerelerde bir takım fırsatların ortaya çıkacağını düşünüyorum." dedi.

"BAE bölge olarak önemli"

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, iş birliğinin her zaman çok faydalı olduğunu belirterek, çalıştayda Türkiye'nin endüstrisini temsil eden katılımcıların yer aldığı bilgisini verdi.

BAE'nin bölge olarak dünya ticaretinde önemli olduğunu aktaran Okyay, "Türkiye gibi enerji konusunda dışa bağımlı bir ülkenin mutlaka daha derin ilişkiler kurup, fırsatları değerlendirmesi gerek.

Özellikle yeni dönemde, yenilenebilir enerji gibi fırsatları birlikte yapabilmek önemli olabilir. Türkiye'de de cari açık nedeniyle yapmak istediğimiz bir takım dönüşümler var, bunlar da büyük projeler ve finansman istiyor. İlgi olursa oralarda da birlikte çalışılabilir. Toplantıda karşılıklı ilişkiler üzerinde görüşler beyan edildi." ifadelerini kullandı.

Okyay, ikili görüşmelerde de firma özelinde konuların ele alınacağını söyledi.

"İki ülke arasında yeni bir dönemin başladığını teyit eden bir görüşme oldu"

Getir Kurucusu Nazım Salur, çalıştaya ilişkin, "İki ülke arasında yeni bir dönemin başladığını teyit eden bir görüşme oldu. Ciddi bir BAE delegasyonunun Türkiye'de değişik alanlarda yatırım iştahının olduğunu, Türk iş insanları gördü. Bir çok değişik sektörden firma buradaydı. Buradaki prosedürel bir görüşmeden ziyade sıcak bir görüşme olarak geçti. Bunların meyvesini önümüzdeki günlerde, aylarda alacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.