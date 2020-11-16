TÜRKİYE ULUSLARARASI GAYRİMENKUL YATIRIMLARI İÇİN GÜVENLİ LİMAN

Türkiye’ye uluslararası yatırımcının konut talebi gün geçtikçe artması sektörün canlanması adına oldukça önem arz ediyor. Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre %23 artarak 5 bin 331 adete ulaşan konut satış adetleri, sektördeki hareketliliğin bir önemli bir göstergesi.

Pandemi sebebiyle Avrupa gayrimenkul alanında ciddi kan kaybı yaşarken döviz kurunun TL karşısında bu dönemde güçlü olmasını uluslararası yatırımcı avantaj olarak kullandı.

Türkiye’de uluslararası yatırımcıya 2020 Ocak – Ekim ayları arasında toplam konut satışı 31.797 olduğunu belirten Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin pandemiyle mücadelede başarısı uluslararası yatırımcıya güven veriyor.Virüsün etkileri sebebiyle ticaretin durduğu günleri yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Dolayısıyla bu yılın toplamında yabancıya konut satışında 40 bin adede yaklaşabilir ve yılı en az kayıpla atlatabiliriz. Avrupa'da analiz ettiğimiz yabancıya konut satışı piyasasında sadece Almanya'nın Türkiye'deki gibi olumlu bir havaya sahip olduğunu gördük. Ancak bu ülkedeki yıllık konut satışı Türkiye'nin bir aylık rakamına denk geliyor. Sektör olarak yakaladığımız bu istikrarın daha da iyileşerek devam etmesi yatırımcılar için güvenli limanın Türkiye olduğunu bir kez daha gösterdi.’’

KİMLER KONUT ALIYOR?

GİGDER Başkanı Akbal, uluslararası yatırımcıya yapılan konut satışlarında, Ekim 2020'de ilk beşte İran, Irak, Rusya, Afganistan ve Kazakistan olduğunu kaydetti.

Irak ve İran vatandaşlarına konut satışı geçtiğimiz yıla göre önemli bir artış kaydetti. Kazakistan, 2019 yılı Ekim ayına göre yaklaşık 3 katı artış göstererek 2020 Ekim ayında 213 adede ulaştı.

ABD ve İngiltere’den gelen talepte önceki yıla oranla gözlenen ivmelenme dikkat çekiyor. ABD vatandaşlarının geçtiğimiz yıl Ekim ayında 57 olan konut alımı, bu yıl 104’e ulaşarak yükselişini sürdürdü.