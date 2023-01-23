Türkiye üç milli fırkateyni eş zamanlı üretecek

Türk savunma sanayisi, özel sektör tersanelerinin üretim gücünden yararlanarak üç milli fırkateyni eş zamanlı üretip, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunacak.

MİLGEM Ada sınıfı korvetlerinin ikinci faz devamı niteliğinde olan MİLGEM İstif (İ) Sınıfı Fırkateyn Projesi'nin ilk gemisi TCG İstanbul'un inşası sürerken 6, 7 ve 8'inci gemiler için çalışmalar başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MİLGEM Projesi'nin seyri ve İ sınıfı fırkateynlerin inşasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Demir, üç İ Sınıfı Fırkateyn Tedariki Projesi'nin Anadolu, Sedef, Sefine, TAİS Ortak Girişimi Ticari İşletmesi ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ İş Ortaklığı ile gerçekleştirilmesine karar verildiğini söyledi.

Proje kapsamında bu iş ortaklığında yer alan Anadolu, Sedef, Sefine tersanelerinin her birinin eş zamanlı bir adet İ sınıfı fırkateyni inşa etmesinin planlandığını belirten Demir, son yıllarda hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirilen askeri gemi projeleri sonucu özel sektör tasarım ofisleri/tersanelerinin, askeri gemi tasarım ve inşasında oldukça ilerleme kaydettiğini bildirdi. Demir, söz konusu işletmelerin proje yönetimi ve kalifiye iş gücü ile birlikte finansal yapılarını da geliştirdiğini, askeri gemi inşa projelerine yönelik proje ve risk yönetimini başarıyla icra edebilecek bilgi ve tecrübeye ulaştığını dile getirdi.