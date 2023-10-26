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Türkiye-Türkmenistan İlişkilerinde Yeni Dönem: Bakan Kacır Açıkladı

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Türkiye-Türkmenistan İlişkilerinde Yeni Dönem: Bakan Kacır Açıkladı
Bakan Mehmet Fatih Kacır, iki ülkenin ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek amacıyla "Türkiye-Türkmenistan İş Forumu"nda önemli mesajlar verdi. "Türkmenistanlı dostlarımıza ülkemizde daha çok yatırım yapmaları için kapılarımız her zaman açık" dedi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, iki ülkenin ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek amacıyla "Türkiye-Türkmenistan İş Forumu"nda önemli mesajlar verdi. "Türkmenistanlı dostlarımıza ülkemizde daha çok yatırım yapmaları için kapılarımız her zaman açık" dedi.

TOBB İkiz Kuleler'de İki Ülke Liderlerinin Katılımıyla İş Forumu

Bu prestijli forum, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de düzenlendi. Bakan Kacır, bu etkinlikte iki ülke arasındaki karşılıklı saygı ve işbirliğinin artarak devam edeceğini belirtti.

Asya ve Avrupa Arasında Ekonomik Köprü Kurma

Bakan Kacır'ın vurguladığı gibi Türkiye ile Türkmenistan, Asya ve Avrupa arasında ekonomik bir köprü kurma potansiyeline sahip. Bu, sadece ekonomik kazançlar değil, aynı zamanda kültürel bağlar ve kardeşlik duygusunun pekiştirilmesi anlamına geliyor.

Ticaret Hedefleri ve Yatırımların Gücü

2022'deki 2,1 milyar dolarlık ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefi vurgulandı. Türkmenistan'a yapılan Türk yatırımlarının değeri ve çeşitliliği de artacak.

Türk İnşaat Firmalarının Türkmenistan'daki Başarısı

Türk inşaat sektörü, Türkmenistan'da 50 milyar doların üzerinde projeye imza attı. Bu, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin bir göstergesidir.

Yeşil Projeler ve Sürdürülebilir Kalkınma

Bakan Kacır, Türkmenistan'ın sürdürülebilir enerji projelerine olan ilgisini övdü ve Türkiye'nin bu alandaki teknolojik ilerlemelerini paylaşma isteğini dile getirdi.

KOSGEB ve Türkmenistan Arasındaki İşbirliği

Yakında imzalanacak olan "KOBİ'ler Alanında İşbirliği" eylem planı, iki ülkenin ekonomik yakınlaşmasının bir diğer göstergesi.

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Ekonomi
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