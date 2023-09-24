Türkiye Turizm Sektörü: Otel Maliyetleri, Personel ve Daha Fazlası

Yeni bir tatil planlıyorsanız, beş yıldızlı, her şey dahil oteller ilk akla gelen seçenek oluyor genellikle. Ancak, otel maliyetlerinin enflasyonla birlikte arttığı bir dönemde, tatil planları için alternatifler düşünmek gerekiyor. Turizm sektörü uzmanı Şebnem Akman Balta, Türkiye'nin enflasyon oranlarının dünya ortalamasının %70-%80 üzerinde olduğuna dikkat çekiyor.

Özellikle otellerin gıda ve tarım ürünlerinden dolayı yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldığı bu dönemde, değişiklik yapmaktan başka çözüm yok.

Turizm Sektörü ve Etkileşimli Faktörler: Tarım, Yakıt ve İş Gücü

Turizm sektörü, tarım, enerji ve personel gibi birçok alandaki değişikliklerden doğrudan etkileniyor. Şebnem Akman Balta, otelcilik ve turizm sektörünün bu etkileşimlerle başa çıkabilmesi için öncelikli olarak tarım sektöründeki maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, "her şey dahil" sisteminden vazgeçilerek, sabah kahvaltısı veya sadece yemek servisinin yapıldığı modellere geçilmesi gerektiğini belirtiyor.

Personel Konusunda Öneriler

Personel istihdamı ve iş güvencesi konusunda da ciddi adımlar atılmalı. Otellerin yıl boyu personel istihdam etmesi ve turizm sektörünün 12 ay sürdürülebilir olabilmesi için çeşitlendirilmiş turizm modelleri geliştirilmeli.

Kredi Erişimi ve Yatırımlar

Otel işletmecileri ve turizm sektörü genelinde, özellikle kredi erişiminde yaşanan sıkıntılar inovasyonu ve yatırımları engelliyor. Bankaların kredi verirken büyüme oranlarını göz önünde bulundurması, düşük büyüme oranına sahip işletmeler için bir engel teşkil ediyor.

Günlük Kiralık Evler ve Vergilendirme

Tatilcilere günlük kiralık evler de cazip geliyor. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde, Airbnb gibi platformlar üzerinden yapılan kiralamalarda vergilendirme oranının yükseltilmesi gerektiğini belirtiyor Şebnem Akman Balta.

Erken Rezervasyonun Önemi

2024 tatil planları için erken rezervasyon fırsatlarından faydalanmak büyük önem taşıyor. Özellikle yüksek maliyetler yüzünden Türk tatilcilerin yabancı ülkelere yönelmesi, bu eğilimi tersine çevirebilir.

Türkiye Turizminin Geleceği: Karlılık Sorunları

Şebnem Akman Balta, Türkiye'nin 2023 turizm hedeflerine ulaşabileceğini, ancak karlılık anlamında sıkıntılar yaşanabileceğini belirtiyor. Mevsim değişikliklerinin ve enflasyonun yarattığı baskıların turizm sektörünü ciddi anlamda olumsuz etkilediği bu dönemde, sektörün sürdürülebilir ve karlı bir yapıya kavuşabilmesi için stratejik adımlar atılması şart.

Sonuç olarak, Türkiye'nin turizm sektörü birçok faktörden etkileniyor ve bu etkileşimlerin yönetilmesi için kapsamlı stratejiler ve yenilikler gerekiyor. Maliyetler, personel, kredi erişimi ve vergilendirme gibi konular üzerinde durularak, daha sürdürülebilir ve karlı bir turizm sektörü oluşturulabilir.