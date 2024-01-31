Türkiye Turizm Sektörü 2023 Gelirlerinde Rekor Kırdı

Türkiye, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve misafirperver kültürüyle her yıl milyonlarca turisti ağırlamaya devam ediyor. 2023 yılı, turizm sektörü açısından bir önceki yıllara kıyasla önemli bir gelir artışı yaşanmasına sahne oldu. Resmi verilere göre, Türkiye'nin turizm gelirleri adeta bir rekora imza atarak 54 milyar 315 milyon dolara ulaştı.

Turizm Gelirlerindeki Artışın Dinamikleri

2023 yılının dört çeyreği boyunca turizm sektöründeki büyüme dikkat çekiciydi. Kişisel harcamalar ve paket tur harcamalarının toplamı bu büyük gelir artışının temelini oluşturdu. Kişisel harcamalar 41 milyar doları aşarken, paket tur harcamaları da 13 milyar doların üzerine çıktı.

Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısında da önemli bir artış yaşandı. 2023'te, bir önceki yıla göre %11,1'lik bir artışla, ziyaretçi sayısı 57 milyonu aştı. Bu ziyaretçilerin önemli bir kısmını, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız oluşturdu.

Ziyaretçi Harcamalarındaki Dikkat Çekici Artışlar

Turistlerin Türkiye'deki gecelemeleri sırasında yaptıkları ortalama harcamalar da önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Geceleme başına ortalama harcama 99 dolar olurken, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın harcamaları ortalama 72 dolar olarak kaydedildi.

Turizm sektörünün çeşitli alt kategorilerindeki harcamalarda da büyük artışlar gözlemlendi. Spor, eğitim ve kültür harcamaları %70,7, yeme-içme harcamaları %33,2 ve konaklama harcamaları %27 oranında arttı.

Geliş Amaçları ve Turizm Giderlerindeki Büyüme

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin büyük bir kısmı gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler için ülkemizi tercih ederken, yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızın önemli bir bölümü akraba ve arkadaş ziyaretleri amacıyla ülkemize gelmekte.

Turizm giderleri açısından da önemli bir büyüme yaşandı. 2023'te, bir önceki yıla göre %65,3'lük bir artışla, turizm giderleri 7 milyar doların üzerine çıktı. Bu giderlerin büyük bir kısmı kişisel ve paket tur harcamalarından oluştu.

Çeyrek Dönem Analizi ve Geleceğe Bakış

2023'ün son çeyreğine özel olarak bakıldığında, turizm gelirlerindeki artışın devam ettiği görülüyor. Bu dönemde, turizm gelirleri %6,8 artarak 12 milyar doları aştı. Ziyaretçilerin harcamaları çoğunlukla kişisel harcamalardan ve paket turlardan oluştu.

Türkiye'nin turizm sektöründeki bu başarılı performansı, ülkenin dünya turizm sahnesindeki konumunu daha da güçlendiriyor. Zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve kaliteli hizmet anlayışı ile Türkiye, turizmde sürdürülebilir büyümenin önemli bir örneğini sergilemeye devam ediyor.

Türkiye'nin turizm sektöründe elde ettiği bu başarılar, yatırımların ve yeniliklerin artarak devam etmesiyle birlikte, gelecek yıllarda da turizm gelirlerinde ve ziyaretçi sayısında artışın süreceğini müjdeliyor.

Ziyaretçiler Türkiye'ye en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" için geldi

Bu çeyrekte ziyaretçiler Türkiye'yi yüzde 63,6 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 22,4 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada yüzde 6 ile "alışveriş" yer aldı.

Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 70,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Söz konusu çeyrekte, yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,3 artarak 3 milyon 142 bin 263 kişi oldu.

Bu kişilerin turizm gideri, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 36 artarak 1 milyar 968 milyon 374 bin dolara çıktı. Bunun 1 milyar 664 milyon 310 bin dolarını kişisel, 304 milyon 64 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Kişi başı ortalama harcaması 626 dolar olarak gerçekleşti.