Türkiye Taşkömürü Kurumu İş Alımları: Zonguldak, Bartın ve Karabük için 2.000 Yeni İşçi Pozisyonu

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) için 2.000 işçi alımı yapılacak. Adaylar için başvuru süreci, ALO 170 Çağrı Merkezi ve İŞKUR'un çeşitli platformları aracılığıyla gerçekleşecek. Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu tarafından yapılan duyuruda, 25 ile 29 Eylül tarihleri arasında başvuruların kabul edileceği belirtildi.

Önemli bir not olarak, İl Müdürlüğü ve Karadeniz Ereğli Hizmet Merkezi'nde yüz yüze yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların sıra beklemeye gerek kalmadan İŞKUR'un online platformları veya mobil uygulama üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuru Koşulları ve İlgili Bilgiler

TTK iş alımlarına başvuru yapacak adaylarda aranan temel şartlar aşağıda sıralanmıştır:

18 yaşını doldurmuş olmak.

En düşük ilkokul mezunu olma şartı.

32 yaşından büyük olmamak.

İş alımları için belirlenen lokasyonlarda ikamet etmek. Zonguldak için 1.500, Bartın için 400 ve Karabük'ün Yenice ilçesi için 100 işçi alımı yapılacaktır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru işlemleri için adaylar, İŞKUR'un internet şubesi esube.iskur.gov.tr adresini veya İŞKUR mobil uygulamayı kullanabileceklerdir. Ayrıca, ALO 170 Çağrı Merkezi aracılığıyla da işlemlerini gerçekleştirebilirler. Tüm bu platformlar üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilir ve süreci takip edebilirsiniz.

Yüz Yüze Başvuru Yok, Online İşlemler Öne Çıkıyor

Bu yılki TTK iş alımları için yüz yüze başvuru alınmayacağı bir kez daha vurgulanmıştır. Böylece adaylar, online platformlar sayesinde kolaylıkla başvuru yapabilecek ve işe alım sürecini yakından takip edebilecekler. Bu durum, özellikle pandemi koşulları göz önüne alındığında oldukça önemli bir avantajdır.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgelerinde işçi alımı yapacak. Başvurular, İŞKUR'un internet ve mobil platformları üzerinden veya ALO 170 Çağrı Merkezi ile alınacak. Yüz yüze başvurular kabul edilmeyecek, bu da başvuruda bulunacak adaylar için oldukça büyük bir kolaylık sağlayacak. Başvuru yapacak adayların dikkat etmeleri gereken yaş, eğitim ve lokasyon gibi temel şartlar bulunuyor. Başvurular 25-29 Eylül tarihleri arasında alınacak, bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz.