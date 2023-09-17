Türkiye Sigorta Birliği'nin Yeni Başkanı Uğur Gülen: Yeni Dönem, Yeni Hedefler

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) Olağanüstü Genel Kurulu, 14 Eylül 2023 tarihinde üye şirketlerin ve sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleşti. Kurulda Aksigorta Genel Müdürü ve aynı zamanda TSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Uğur Gülen, birliğin yeni Başkanı olarak seçildi.

Veda ve Ödüller

Önceki Başkan Atilla Benli'nin görev süresinin sona ermesiyle birlikte, Başkan Vekili Taylan Türkölmez Atilla Benli'ye bir plaket takdim etti. Benli, veda konuşmasında zorlu geçen son yıllara ve başarılarına vurgu yaptı.

Sektörün Geleceği Parlak

Olağanüstü Genel Kurul'da konuşan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Türkiye ekonomisinin ve sigorta sektörünün büyümesi için önemli açıklamalarda bulundu. Eroğlu, bilançolardaki pozitif ivmeye dikkat çekerek, piyasa disiplini ve yerinde denetimlerle sektörün sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğini belirtti.

Oylama ve Sonuçlar

Başkan adayları Adnan Süphanoğlu, Murat Büyükçelebi ve Uğur Gülen'in katılımıyla gerçekleşen oylamada, toplamda 66 delegenin 63'ünün geçerli oyu ile Uğur Gülen 55 oy alarak yeni başkan seçildi.

Yeni Başkanın İlk Açıklamaları

Uğur Gülen, seçim sonrasında yaptığı konuşmada, sektörün önemini ve TSB'nin bu ekosistemdeki yerini vurguladı. Gülen, sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak ve hak ettiği değeri alabilmesi için yoğun bir çalışma yürüteceklerini ifade etti.

Ekstra Seçim: Hayat Dışı Yönetim Komitesi Yeni Üyesi

Kurulda ayrıca, Uğur Gülen’in ardından boşalan TSB Hayat Dışı Yönetim Komitesi üyeliği için de seçim yapıldı. Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Necipoğlu, komitenin yeni üyesi olarak belirlendi.

Bu gelişmeler, Türkiye Sigorta Birliği ve genel olarak Türk sigortacılık sektörü için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Yeni Başkan Uğur Gülen ve ekibinin, önlerindeki dönemde neler yapacakları merak konusu.