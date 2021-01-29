Türkiye, online alışverişte birçok ülkeyi geride bıraktı

n11.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Esra Süzme, 2020'nin mart ayından bugüne internet üzerinden alışveriş oranlarında birçok ülkeyi geride bıraktıklarını belirterek, "Alışveriş alışkanlıklarında değişime giden her 100 tüketiciden 41'i, koronavirüs salgını sonrasında internet üzerinden yaptığı alışveriş sıklığının arttığını ve yine her 100 tüketiciden 49'u, kazandığı bu alışkanlığın orta ve uzun vadede değişmeyeceğini belirtiyor." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, bazı sektörleri olumsuz etkilerken, bazılarının ise öne çıkmasını sağladı. Özellikle dijitalleşmenin artmasıyla kurulan e-ticaret platformları, yeniliklere hızlı adapte olabilme yetkinlikleriyle salgın sürecinde dikkati çekti.

Salgın nedeniyle okullar, çalışma hayatı, spor aktiviteleri ve eğlence faaliyetlerinin yanı sıra alışveriş alışkanlıklarının da eve taşınması, e-ticaret pazarının büyümesini olumlu yönde destekledi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan n11.com CMO'su Esra Süzme, salgınla birlikte hem ekonomik hem de sosyal anlamda eşi benzeri görülmemiş bir sürecin içine girildiğini, neredeyse her sektörün bu süreçten önemli ölçüde etkilendiğini belirterek, yaşam tarzındaki değişim nedeniyle online perakende sektörünün bu süreçten olumlu etkilenen ender sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Nielsen'in Mayıs 2020'de yayımladığı "E-Ticaretin Kovid-19 Döneminde Yükselişi" adlı raporunun sonuçlarının, izolasyon sürecindeki ilk üç haftada e-ticaret satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 160 büyüdüğünü gösterdiğini ifade eden Süzme, Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) 2020 yılının ilk yarısında açıkladığı verilere göre, mart ve nisanda yaklaşık 5 milyon yeni karttan alışveriş yapıldığını anımsattı.

Süzme, Türkiye’deki ve küresel ölçekteki gelişmeleri, satış rakamlarını ve tüketici eğilimleri dikkate alındığında salgının e-ticaret sektörü üzerindeki etkisinin kalıcı olacağı yönünde bir görüş olduğunu aktardı.

Sonradan kazanılan yeni alışveriş alışkanlıklarının devam edeceğini öngördüklerini anlatan Süzme, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun en önemli nedenlerinden biri de daha önce hiç internetten alışveriş yapmamış ve e-ticaret ile pandemi döneminde, nispeten mecburiyetten tanışmış olan insanların e-ticaretin faydalarını, rahatlığını görmeye başlaması oldu. Tüketici dakikalar içerisinde onlarca faklı ürünü karşılaştırma imkanı bulabiliyor, istediği ürünü yaşam alanına, evine rahatlıkla getirebiliyor. Beğenmediği zaman yine kolaylıkla iadesini yapabiliyor. Buna ek olarak çalışma, eğlence, okul ve spor gibi aktivitelerin eve taşınması ile beraber alışveriş konseptinin de eve girmesi büyümeyi olumlu yönde destekliyor."

"Kayıtlı üye sayımız 22 milyonu aştı"

Esra Süzme, salgının Türkiye'de ve küresel çapta alışveriş alışkanlıklarını değiştirdiğini, internet üzerinden alışveriş yapma eğiliminin sosyal izolasyon sürecinde ve devamında daha fazla arttığını belirterek, "2020'nin mart ayından günümüze internet üzerinden alışveriş oranlarında birçok ülkeyi geride bıraktık. Alışveriş alışkanlıklarında değişime giden her 100 tüketiciden 41'i, koronavirüs salgını sonrasında internet üzerinden yaptığı alışveriş sıklığının arttığını ve yine her 100 tüketiciden 49'u kazandığı bu alışkanlığın orta ve uzun vadede değişmeyeceğini belirtiyor." dedi.

Risk grubunun en üst düzeyinde bulunan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sokağa çıkmasına yönelik kısıtlamalar ile birlikte 60 ve üst yaş grubundaki tüketicilerin ana önceliğinin gıdaya ve hijyen ürünlerine erişim olduğunu ifade eden Süzme, "Genel bir değerlendirme yapacak olursak 2020'nin mart, nisan, mayıs aylarında platformumuza 21 bin yeni KOBİ ve 1 milyonun üzerinde yeni kullanıcı kazandırmıştık. Kayıtlı üye sayımız 22 milyonu aştı. Kasım döneminde gerçekleşen '11.11 Yılın İndirim Şovu' ile de her alanda bu artış devam etti. Aralık ayında da müşterilerimizin n11.com’a ve 200 bini aşkın iş ortağımıza ilgisi hızla sürdü." diye konuştu.

Süzme, sosyal izolasyon sürecinde sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte fiziksel mağazalarını açamayan işletmelerin, satışlarını internet üzerinden gerçekleştirmeye başladığını aktararak, "2019 yılında toplam perakendenin içerisinde yüzde 6,2 pay alan online perakendenin, 2020 yılında yüzde 8,5'e çıkacağı öngörülüyor. n11.com’un gelişimi açısından bakacak olursak, bu süreçte platformumuz üzerinden alışveriş yapan toplam kişi sayısında ciddi bir artış olurken, ilk defa alışveriş yapan kişilerin sayısında da yüzde 80’e varan bir artış gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.