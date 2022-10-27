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Türkiye'nin turizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 27,1 arttı

Türkiye'nin turizm geliri, yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 artarak 17 milyar 952 milyon 361 bin dolar oldu.

EKONOMİ 27.10.2022, 11:37
Türkiye'nin turizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 27,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini güncelleyerek açıkladı. Revizyon kapsamında yeni veri kaynakları sisteme entegre edilirken, metodolojik iyileştirmelerin gerçekleştirildiği ve 2012 yılına kadar geriye dönük olarak güncelleme yapıldığı belirtildi.

Buna göre, turizm geliri, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 27,1 arttı. Söz konusu dönemde turizm geliri 17 milyar 952 milyon 361 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin yüzde 14,3'ü Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 12 milyar 562 milyon 557 bin dolarını kişisel harcamalar, 5 milyar 389 milyon 804 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu dönemde Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 89 dolar olurken, geceleme yapan yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması 62 dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ziyaret gezi, eğlence, spor ve kültür amaçlı yapıldı

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu dönemde yüzde 54 artarak 21 milyon 128 kişi oldu. Bunların yüzde 11,3'ünü 2 milyon 374 bin 125 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Söz konusu dönemde sağlık ve diğer harcamalar hariç bütün harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı. Paket tur harcamaları (Türkiye'ye kalan pay) yüzde 110,5, spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 81,7, uluslararası ulaştırma harcaması ise yüzde 35,7 yükseldi.

Bu dönemde yabancı ziyaretçiler Türkiye'yi yüzde 75,1 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 17,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 2,6 ile "alışveriş" yer aldı.

Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 64,5 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 89,3 artarak 1 milyar 106 milyon 285 bin dolar oldu. Bunun 907 milyon 483 bin dolarını kişisel, 198 milyon 803 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 137,3 artarak 2 milyon 72 bin 116 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 534 dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde turizm geliri yüzde 67,9 arttı

Türkiye'nin turizm geliri ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67,9 artarak 35 milyar 28 milyon 540 bin dolara ulaştı.

Aynı dönemde ziyaretçi sayısı yüzde 94 artışla 39 milyon 390 bin 915 kişiye yükseldi.

Bu dönemde kişi başına ortalama harcama 889 dolar olarak kayıtlara geçerken, gecelik ortalama harcama 90 dolar oldu.

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