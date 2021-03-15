Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı son 5 yılda yüzde 30 arttı, ithalatı yüzde 59 geriledi

Türkiye'nin silah ihracatı, savunma sanayi alanında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerinin sayısının artmasıyla 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde, 2011-2015'e göre yüzde 30 artarken, ithalatı yüzde 59 azaldı.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2016-2020 dönemine ait uluslararası silah satışlarına ait bilgilerin yer aldığı raporu, yayımlandı.
Buna göre, Türkiye, 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde, 2011-2015'e göre silah ihracatını yüzde 30 artırırken, ithalatını yüzde 59 azalttı.