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Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı son 5 yılda yüzde 30 arttı, ithalatı yüzde 59 geriledi

Türkiye bu alanda, 2015-2019 döneminde en çok ihracat yapan 14'üncü ülkeyken, 2016-2020 döneminde 13'üncülüğe yükseldi.

Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı son 5 yılda yüzde 30 arttı, ithalatı yüzde 59 geriledi

Türkiye'nin silah ihracatı, savunma sanayi alanında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerinin sayısının artmasıyla 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde, 2011-2015'e göre yüzde 30 artarken, ithalatı yüzde 59 azaldı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2016-2020 dönemine ait uluslararası silah satışlarına ait bilgilerin yer aldığı raporu, yayımlandı.

Buna göre, Türkiye, 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde, 2011-2015'e göre silah ihracatını yüzde 30 artırırken, ithalatını yüzde 59 azalttı.

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