Türkiye'nin ilk tank ihracatı tamam, devamı gelecek

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, Endonezya için üretilen Kaplan MT tankı için teslimatların başladığını ve projenin ilk paketinin bu yıl tamamlanacağını bildirdi.

Kurt, 10'dan fazla yerli ve yabancı sözleşme yürüttükleri 2021 yılının FNSS için çok yoğun geçtiğini söyledi.

Genel olarak hedeflerine ulaştıkları, başarılı bir yıl geçirdiklerini dile getiren Kurt, çok sayıda projede öngörülen tarihleri yakalamak ve müşteri memnuniyeti sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlanan uluslararası seyahatlerden kaynaklanan zorluklara rağmen ihracat projelerini de sürdürdüklerini anlatan Kurt, şöyle konuştu:

"Umman'da teslimatlarımızı tamamlamayı başardık. Son gönderilen araçların kabulleri yapıldı. Lojistik anlamında yapılması gereken bazı eğitimler, seyahat kısıtlamaları nedeniyle gecikse de onlar da tamamlanmış durumda. Yılı yaklaşık 18 milyon dolarlık ilave sözleşme imzalayarak tamamladık. Bu sözleşme, Umman'daki büyük ana sözleşmemizin tamamlayıcısı niteliğindeydi. Malezya'da kurtarma araçları dışında Türkiye'den yaptığımız teslimatlarımız tamamlanmıştı. Daha çok Malezya'da ortağımız DEFTECH'in üretimine destek verdiğimiz bir yıl olarak geçti. Son kalan ve değişen ihtiyaç çerçevesinde yeni tasarım olan kurtarma araçlarının teslimata hazır hale gelmesine yoğunlaştık geçtiğimiz yıl. Bu yıl içinde bu araçların teslimatları da tamamlanacak. Filipinler'de 2 yeni projeye imza atmıştık 2020 sonunda. 2021, bu ürünlerin tasarımlarının tamamlanarak ilk ürünlerin üzerinde çalışılmaya başlamakla geçti."