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Türkiye'nin ihracatı ile ithalatı arasındaki makas hızla kapanıyor
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Türkiye'nin ihracatı ile ithalatı arasındaki makas hızla kapanıyor

Türkiye, bu yıl ihracatta aylık ve yıllık bazda rekorlar kırarken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 93,4 ile cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye'nin ihracatı ile ithalatı arasındaki makas hızla kapanıyor

Bu yılın ilk ayında 15 milyar dolarla başlayan Türkiye'nin ihracatı, takip eden aylarda dalgalı bir seyir izleyerek yükseldi ve ekimde 20,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkenin dış satımda yakaladığı bu başarı, kendisini ihracatın ithalatı karşılama oranında da gösterdi. Ocakta yüzde 83,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı sonraki aylarda dalgalı bir seyir izledi. Bu oran temmuzda yüzde 79,3 ile bu yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu aydan sonra düzenli artış gösteren ihracatın ithalatı karşılama oranı, ağustosta yüzde 81,6, eylülde yüzde 89,1 ve ekimde tüm zamanların en yüksek değeri olan yüzde 93,4'e çıktı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dış ticaret rakamlarını açıkladığı dünkü basın toplantısında, ihracatın ithalatı karşılama oranının sürekli artış eğiliminde olduğunu belirterek, "Göreceksiniz çok kısa süre içinde dış ticarette fazla veren Türkiye hedefine ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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