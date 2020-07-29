Türkiye'nin ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 arttı

Türkiye'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalatı yüzde 8,3 artışla 16 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat yüzde 8,3 artarak 16 milyar 308 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı haziranda yüzde 17 azalarak, 2 milyar 846 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran 2019'da yüzde 77,2 iken, yüzde 82,6'ya yükseldi.

İhracat ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 azalarak, 75 milyar 21 milyon dolara geriledi, ithalat yüzde 3,2'lik düşüşle 98 milyar 895 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı ocak-haziran döneminde yüzde 73,2 artarak, 23 milyar 874 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ocak-haziran 2019'da yüzde 86,5 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 75,9'a geriledi.

İmalat sanayisinin payı yüzde 94,5

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, haziran ayında imalat sanayisinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, haziranda ara mallarının payı yüzde 73,7, sermaye mallarının payı yüzde 14,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 11,4 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-haziran döneminde ise ara mallarının payı yüzde 75,7, sermaye mallarının payı yüzde 13,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,3 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya alırken, bu ülkeye 1 milyar 290 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı sırasıyla 1 milyar 12 milyon dolarla Birleşik Krallık, 790 milyon dolarla ABD, 701 milyon dolarla Irak, 628 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,8'ini oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 102 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 4 milyar 619 milyon dolarla ABD, 4 milyar 455 milyon dolarla Birleşik Krallık, 4 milyar 74 milyon dolarla Irak ve 3 milyar 602 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,8'ine karşılık geldi.

Çin, geçen ay ithalatta ilk sırada yer aldı. Haziranda Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 935 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 527 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 183 milyon dolarla Rusya, 907 milyon dolarla Irak ve 779 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,8'ini oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 10 milyar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 9 milyar 113 milyon dolarla Almanya, 8 milyar 731 milyon dolarla Rusya, 6 milyar 61 milyon dolarla ABD ve 3 milyar 856 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,6'sını kapsadı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat haziranda bir önceki aya göre yüzde 15,3, ithalat yüzde 8,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise haziranda geçen yılın aynı aynına göre ihracat yüzde 6,4, ithalat yüzde 9,3 geriledi.

Öte yandan, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı haziranda yüzde 3,2, ocak-haziran döneminde yüzde 3,5 olarak kayıtlara geçti.

Haziranda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 84,8, ocak-haziran döneminde ise 80 olarak hesaplandı. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı haziranda yüzde 12, ocak-haziran döneminde yüzde 13,4 oldu.