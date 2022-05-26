Türkiye'nin hava yolunda 2024 hedefi 210 milyon yolcu

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin revize edilen raporuna göre, hava yoluyla taşınan yolcu sayısının bu yıl yüzde 34,1 artışla 172 milyona yükseleceği tahmin ediliyor. Yolcu sayısının 2023'te 196 milyon, 2024'te ise 210 milyon olması bekleniyor.

EKONOMİ 26.05.2022, 10:30
Türkiye'nin hava yolunda 2024 hedefi 210 milyon yolcu

Türkiye'de hava yolunu kullanan yolcu sayısının 2024'te 210 milyon kişiye ulaşması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün "Uçak, Yolcu, Yük Serisi ve Tahminleri Raporu" revize edildi.

Buna göre, geçen yıl direkt transit yolcular dahil 128 milyon 350 bin 222 olan hava yolu yolcu sayısının, bu yıl yüzde 34,1 artışla 172 milyon 80 bin 183'e yükseleceği öngörülüyor.

Gelecek yıl yolcu sayısının 196 milyon 462 bin 511'e çıkacağı tahmin edilirken bu sayının 2024'te 209 milyon 894 bine ulaşması bekleniyor.

Hava yolu yolcu sayısında en büyük artış dış hatlarda olacak. Geçen yıl 59 milyon 689 bin 585 olan dış hat yolcu sayısı, bu yıl yüzde 51,1 artışla 90 milyon 199 bin 989'a çıkacak. Dış hat yolcu sayısının 2023'te ise 102 milyon 494 bin 830, 2024'te ise 110 milyon 429 bin 357 olması bekleniyor.

Geçen yıl 68 milyon 466 bin 177 olan iç hat yolcu sayısının ise bu yıl yüzde 18,9 artarak 81 milyon 392 bin 726 olarak gerçekleşeceği hesaplanıyor. İç hat yolcu sayısının 2023'te 93 milyon 452 bin 296'yı, 2024'te ise 98 milyon 923 bin 275'i bulacağı öngörülüyor.

Uçak trafiği artacak

Geçen yıl transit üst geçişler dahil 1 milyon 466 bin 860 olan uçak trafiğinin ise bu yıl 1 milyon 802 bin 553'e yükseleceği öngörülüyor. Uçak trafiğinin gelecek yıl 2 milyon 80 bin 278'e, 2024'te 2 milyon 239 bin 830'a çıkacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre, iç hat uçak trafiği 2024'te 948 bin 920 olacak. Dış hatlarda uçak trafiği ise 792 bin 276'ya yükselecek.

Geçen yıl 262 bin 242 olan transit üst geçiş sayısı, bu yıl 372 bin 153'e, gelecek yıl 455 bin 255'e, 2024'te de 498 bin 634'e çıkacak.

Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl 3 milyon 432 bin 517 ton olan yük hareketinin ise bu yıl 4 milyon 91 bin 273 ton olması bekleniyor. Bunun 2024'te 5 milyon 112 bin 390 tona çıkması öngörülüyor.

Yorumlar (0)
21
açık
Namaz Vakti 26 Mayıs 2022
İmsak 03:38
Güneş 05:31
Öğle 13:06
İkindi 17:04
Akşam 20:32
Yatsı 22:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31