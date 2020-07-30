Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ekonomik güven endeksi haziran ayında 73,5 iken, temmuz ayında yüzde 11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz." dedi.

30 Temmuz 2020 Perşembe 12:35