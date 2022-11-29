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Türkiye'nin doğal gaz ithalatı eylülde yüzde 20,5 azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 azalarak yaklaşık 3 milyar 401 milyon metreküp oldu.

EKONOMİ 29.11.2022, 11:21
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı eylülde yüzde 20,5 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 104 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 296 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 14,4, LNG ithalatı yüzde 54,6 düşüş gösterdi. Toplam doğal gaz ithalatı da eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 düşüşle yaklaşık 3 milyar 401 milyon metreküp oldu.

Eylülde en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 539 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 854 milyon metreküple İran ve 710 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde Rusya'dan yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 23, İran'dan yapılan ithalat yüzde 3,8, Azerbaycan'dan ithalat ise yüzde 3,7 azaldı.

Konutların gaz tüketiminde yüzde 2,5 artış

Söz konusu dönemde, ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 21,7 azalarak 3 milyar 179 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 9 düşüşle 324 milyon 28 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 28,6 düşerek 1 milyar 331 milyon metreküpe geriledi. Santrallerin gaz tüketimindeki düşüş, toplam tüketim ve ithalatın da düşmesinde belirleyici oldu.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 2,5 artarak 312 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,1 artışla 3 milyar 896 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun 3 milyar 732 milyon metreküpü (yüzde 95,8) yer altı depolama tesislerinde, 164 milyon metreküpü (yüzde 4,2) LNG terminallerinde bulunuyordu.

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yaklaşık yüzde 46,6 arttı, LNG terminallerindeki stok miktarı ise yüzde 48,3 azaldı.

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