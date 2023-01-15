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Türkiye'nin 10 lezzeti daha AB'de tescil yolunda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TÜRKPATENT tarafından Türkiye'nin 10 lezzeti için Avrupa Komisyonuna tescil başvurusu yapıldığını belirterek, "Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret sayısını 100'e çıkaracağız." ifadesini kullandı.

EKONOMİ 15.01.2023, 18:27
Türkiye'nin 10 lezzeti daha AB'de tescil yolunda

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, TÜRKPATENT'in Avrupa Komisyonuna tescil başvurusunda bulunduğu ürünlere ilişkin bilgi verildi.

Süreçlerin tamamlanmasıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bilinen ve sevilen 10 lezzetinin daha uluslararası tescil alacağı vurgulanan açıklamada, "Bu ürünler Ayaş domatesi, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Ezine peyniri, Hüyük çileği, Isparta gülyağı, Kilis zeytinyağı, Manisa mesir macunu, Rize çayı ve Urla sakız enginarı. Türkiye'nin tüm bu lezzetleri, uluslararası düzeyde etkin koruma altına alınacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Varank, uluslararası coğrafi işaret seferberliği başlattıklarına işaret ederek, "AB nezdinde coğrafi işaret sayısını 100'e çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'de tescilli coğrafi işaret sayısının 1300'ü aştığını vurgulayan Varank, bu ürünlerin uluslararası düzeyde tesciline ve tanıtımına odaklanılması gerektiğini bildirdi.

Varank, AB'de Türkiye adına tescilli 8 ürün bulunduğunu, süreçleri devam eden Antakya künefesi ile birlikte bu sayının 9'a çıkacağını belirterek, "Ülkemizin potansiyelini göz önünde bulundurduğumuzda bu rakamları hızlı bir şekilde artırmamız gerekiyor. AB'ye yapılacak başvurularda Türkiye'nin 7 bölgesinden de coğrafi işaretlerin yer almasına dikkat ediyoruz. Bunun yanında ürünlerin ticari potansiyellerini de göz önünde bulunduruyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Başvurular 5 Ocak'ta gerçekleştirildi

AB Tüzüğü gereği coğrafi işaret başvuruları, üretici grupları adına ulusal düzeyde tescili gerçekleştirilen kuruluşlar tarafından doğrudan yapılabildiği gibi TÜRKPATENT aracılığıyla da iletilebiliyor. TÜRKPATENT daha önce üretici grupları tarafından yapılan başvurulara teknik destek sağlarken bu kez üretici gruplarıyla yakın işbirliği ve koordinasyon içinde gerekli tüm hazırlıkları tamamladı.

TÜRKPATENT, 2022'nin son aylarında başvuru hazırlıklarını tamamladığı 10 coğrafi işaretli ürün için 5 Ocak'ta Avrupa Komisyonuna toplu coğrafi işaret başvurusu yaptı. Bu 10 başvuruyla AB'de işlemleri devam eden başvuru sayısı 42'ye yükseldi.

Daha önce AB'den Antep baklavası, Aydın inciri, Aydın kestanesi, Bayramiç beyazı, Giresun tombul fındığı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı ve Taşköprü sarımsağı tescil aldı.

AB'nin Resmi Gazetesi'nde yayımlanıyor

AB Komisyonuna yapılan coğrafi işaret başvuruları gerekli değerlendirmelerin ardından Komisyonun başvuruyu uygun bulması durumunda AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanıyor. 3 aylık itiraz süresinin ardından coğrafi işaretler, AB nezdinde tescilleniyor. Başvuruların nitelikli hazırlanması ve AB tarafından talep edilen düzeltmelerin hızlı şekilde tamamlanması, tescil sürecinin daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlıyor.

Kaynak: AA
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