Türkiye, Küresel İnovasyon Endeksi'nde tarihin en yüksek seviyesinde

2021 Küresel İnovasyon Endeksi, Birleşmiş Milletler’in (BM) İsviçre merkezli uzman kuruluşu Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından, “KOVİD-19 Krizinde İnovasyonu Sürdürmek” ana temasıyla çevrim içi olarak düzenlenen dünya lansmanıyla açıklandı. 132 ülkenin değerlendirildiği endekste Türkiye, tarihindeki en iyi sıralamaya ulaşarak 41’inci sıraya yükseldi. Türkiye, bu yıl endekste ulaştığı 10 basamaklık sıçrayışla ilk 50 ligine tekrar girerek, bu ülkeler arasında en büyük artış kaydeden ülke oldu.

Endekste yer alan 132 ülke içinde ise Türkiye, en büyük sıçrama kaydeden ülkeler arasında 2. sırada yer aldı. Türkiye ayrıca orta-üst gelir grubu ülkeler grubunda da 4’üncü sıraya çıktı. Gelir grubu sıralamasına göre, Türkiye’nin önünde Çin, Bulgaristan ve Malezya yer aldı. Çin ise geçtiğimiz yıl yakaladığı artış trendini koruyarak 12. sırada yer aldı.

Türkiye’nin en iyi performans gösterdiği bileşen

Orta-üst gelir grubu ülkeleri arasında Türkiye, 7 ana bileşen altısında, grup ortalamalarının üzerinde performans sergiledi. Türkiye’nin en iyi performans gösterdiği bileşen ise “İnsan Sermayesi ve Araştırma” oldu. Bu bileşende Türkiye, 26’ıncı sırada, “Yaratıcı Çıktılar” bileşeninde ise 35’inci sırada yer aldı. Türkiye bu yıl, inovasyon çıktılarında, inovasyon girdilerinden daha iyi performans sergiledi. Raporda, ayrıca İstanbul ve Ankara’nın önde gelen iki bilim ve teknoloji kümelenmesine ev sahipliği yaptığı vurgulandı.

İstanbul’un iki basamak yükselişle dünyadaki en iyi bilim ve teknoloji kümelenmeleri arasında 49. sırada yer aldığı belirtildi. Küresel İnovasyon Endeksi’nin açıklandığı lansmanda, bu yıl ilk kez Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile raporun kurumsal partneri; 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne de yer verildi.

“En iyi sıralamayı elde ettik”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, inovasyon ekosistemlerinin temel dinamiklerini dikkate alarak yeni stratejiler, reformlar ve programlarla Küresel Yenilik Endeksinde Türkiye'nin sıralamasını daha da iyileştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bakan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye, pandemi sırasında acil durum önlemlerinin bir parçası olarak inovasyonu teşvik etmek için farklı girişimleri hızla harekete geçirdi. Politika tedbirlerimiz ve odaklandığımız alanlar, düzenleyici çerçeve, altyapı, yatırım ortamı, insan kaynağı ve uluslararası iş birlikleri oldu. Bu alanlar, Küresel Yenilik Endeksi'nin kilit bileşenleri ile de tutarlı oldu. Nihayetinde şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en iyi sıralamayı elde ettik. Amacımız hem daha yüksek sıralara çıkabilmek hem de inovasyon ekosistemimizi sürdürülebilir şekilde geliştirmek. Özellikle endeksi, inovasyon performansımızın iyileştirilmesinde çok etkili bir araç olarak görüyoruz. Endeks öncelikle, ülkemize, temel göstergeler aracılığıyla ve her yıl inovasyon performansımızı analiz etmek için standart bir yol sağlıyor. Ayrıca, inovasyon ekosistemimizin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyuyor ve geliştirebileceğimiz alanlara yönelik gerçekleştireceğimiz yapısal reformlara zemin hazırlıyor."