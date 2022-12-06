Türkiye kozmetikte üretim üssü haline geldi

Yerli ve yabancı kozmetik firmaları, Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneğince (KÜAD) Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Kozmetik Kongresi'nde buluştu. "Yeşil mutabakat" ana temasıyla gerçekleştirilen kongrede, çevreye dost yeni ürünler değerlendirildi.

Kongreye katılan KÜAD Başkanı Levent Kahrıman, Türkiye'nin dünya kozmetik piyasasında önemli bir konuma ulaştığını ve özellikle Orta Doğu'da çok iyi bir durumda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 160'tan fazla ülkeye kozmetik ihraç ettiğini dile getiren Kahrıman, en fazla Irak, Rusya, ABD ve İran'a satış gerçekleştiğini bildirdi.

Özellikle deodorant, renkli kozmetik ve ıslak mendil başta olmak üzere 50'ye yakın çeşitte ürün ihraç edildiğini belirten Kahrıman, "Islak mendilde dünyanın en büyük üretici ülkelerinden birisiyiz, ilk 5'e giriyoruz. Renkli kozmetikte bazı markalarımız global oyuncular oldu. Sabunda çok iyi yerdeyiz, özellikle bazı yakın ülkelerde pazar lideri olan üreticilerimiz var. Cilt bakım ürünlerinde de son yıllarda atak yaptık. Yaşlanma karşıtı, cildin kusurlarını giderici ürünler noktasında çok iyi üreticilerimiz var." dedi.

Her yıl düzenli büyüyen sektörlerden biri olduklarının altını çizen Kahrıman, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir ihracata imza attıklarını kaydetti.

"Sağlık Bakanlığına kayıtlı 3 bin 700'e yakın üretici var"

Levent Kahrıman, genç nüfus avantajına sahip Türkiye'nin çok fazla kimyager, kimya mühendisi, biyolog, eczacı gibi meslek gruplarıyla kozmetikte önemli bir üretim merkezi haline geldiğini ifade etti.

Güvenilirlik konusunda iddialı olduklarını vurgulayan Kahrıman, şunları söyledi:

"Çok önemli tesislerimiz ve Sağlık Bakanlığına kayıtlı 3 bin 700'e yakın üreticimiz var. Bu sayı Avrupa'daki üretici profiline göre çok iyi, ortalamanın üstündeyiz. Türkiye'de çok fazla kozmetik markası olmakla beraber dünyada çok fazla konumlanmış kozmetik markamız yok. Daha çok markalı firmalar Türkiye'de ürününü ürettirmek için geliyor. Bu anlamda Türkiye alternatif üretim üssü olmuş halde. Çünkü dünya standartlarında hızlı, yenilikçi ve uygun fiyatlı ürünler üretiliyor."