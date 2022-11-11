Türkiye ile Cezayir ortak petrol ve doğal gaz arama şirketi kuruyor

Başkent Cezayir’de düzenlenen 2. Cezayir Yatırım Konferansı'na onur konuğu olarak katılan Dönmez, iki günlük Cezayir ziyaretini değerlendirdi.

Bakan Dönmez, Cezayir Yatırım Konferansı'nda, Türkiye’deki ve özellikle Cezayir’deki iş ve yatırım fırsatları konusunda görüşlerini sunduğunu belirtti.

Cezayir’de yaklaşık bin 500 Türk şirketinin olduğunu vurgulayan Dönmez, “Burada (Cezayir) zaten uzunca bir süredir birçok Türk şirketinin yatırımı var. Bin 500 civarında şirketimiz burada yatırım yapıyor ve bu şirketlerimizde yaklaşık 30 bin Cezayirli çalışıyor.” dedi.

Dönmez, Cezayir’de demir-çelikten tekstile, gıdaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren Türk şirketlerinin olduğunu ifade ederek, “Cezayirli yöneticiler Türk iş insanlarının burada yapmış olduğu yatırımdan ve ticaretten büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduklarını ve bunun artarak gelişmesi gerektiğini ifade ettiler.” diye konuştu.

Cezayir’deki Türk iş insanlarının umutları artıyor

Cezayir ziyareti kapsamında burada yerleşik Türk iş insanlarıyla da bir araya geldiklerini hatırlatan Dönmez, “Türk iş insanlarımızla da görüştük. Bu iş insanlarımızın geleceğe dair umutları daha da artmış durumda. Tabi bu bağlamda doğal olarak her iki tarafta devletlerin, hükümetlerin alması gereken birtakım tedbirler var, yatırım olanaklarının iyileştirilmesine dönük alınacak önlemler var.” dedi.

Bakan Dönmez, iki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) eş başkanı olduğuna da dikkati çekerek, “Her iki tarafta da yatırımcıların önünü açıcı, yatırım ortamını kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması konusunda da muhataplarımıza gereken bilgileri ve mesajları da ilettik.” ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınına rağmen son yıllarda Türkiye ile Cezayir ilişkilerinin artarak devam ettiğine vurgu yapan Dönmez, “Geçtiğimiz yıl 4 milyar dolar civarında gerçekleşen ticaret hacmimiz, bu sene muhtemelen 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecektir.” ifadelerini kullandı.

Dönmez, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un mayıs ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyareti hatırlatarak, “Bu ziyarette her iki lider de (Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) bu ticaret hacminin en kısa süre içerisinde 10 milyar dolar seviyesine çıkartılması hedefini koymuştu. Biz de bu hedef doğrultusunda hem kamu kurum ve kuruluşlarımızı hem de özel kuruluşlarımızı teşvik ediyoruz, destek veriyoruz. Bir başka ifadeyle performansımızı en az iki kat daha artırmak durumundayız.” şeklinde konuştu.