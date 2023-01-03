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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur, memur emeklisi ve diğer emeklilerimizin maaş artışını yüzde 25 olarak uygulayacağız
Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküplük doğal gaz transferi anlaşması
Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğal gaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı.
EKONOMİ 03.01.2023, 15:18
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|Takımlar
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|P
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|15
|38
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|4. Atletico Madrid
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|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Villarreal
|15
|24
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|23
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|23
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|19
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|15
|19
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|15
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|13. Almeria
|15
|17
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|15
|17
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|15
|17
|16. Espanyol
|15
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|15
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|15
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|12
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