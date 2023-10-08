  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Düzenlediği Türkiye'nin Girişimcileri Yarışması Başlıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Düzenlediği Türkiye'nin Girişimcileri Yarışması Başlıyor

Yayınlanma:
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Düzenlediği Türkiye'nin Girişimcileri Yarışması Başlıyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye'nin Girişimcileri Yarışması"na başvurular başladı. TİM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde teknoloji alanında faaliyet gösteren tüm start-up ya da firmalara açık olan yarışma, 4 ayrı kategoride düzenleniyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye'nin Girişimcileri Yarışması"na başvurular başladı. TİM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde teknoloji alanında faaliyet gösteren tüm start-up ya da firmalara açık olan yarışma, 4 ayrı kategoride düzenleniyor.

Yarışmaya başvurular, "Hedefim Küresel Başarı", "Kadın Teknoloji Girişim", "Çevre ve Sürdürülebilirlik Dostu Bilişim" ve "Genç Girişimci" kategorilerinden alınıyor. Türkiye'nin Girişimcileri Ödülleri, 10'uncu yılını kutlayan Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en kapsamlı inovasyon buluşması Türkiye Innovation Week'te sahiplerini bulacak.

İlki 2018'de düzenlenen ve sadece TİM-TEB Girişim Evi girişimcilerine açık olan yarışma, bu yıl kapsamını daha da genişleterek Türkiye'nin en iyi girişimcilerini belirlemeyi hedefliyor.

Yarışmada yer almak isteyen firmalar "www.turkiyeningirisimcileri.com" üzerinden başvurularını yapabilecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
Emekli Maaşlarına IMF'den Şok Öneri! Türkiye Ekonomisi İçin IMF'den Önemli Tavsiyeler ve Uyarılar
Emekli Maaşlarına IMF'den Şok Öneri! Türkiye Ekonomisi İçin IMF'den Önemli Tavsiyeler ve Uyarılar
Araç Sahipleri Dikkat! Araç Sahiplerini Endişelendiren Zam Haberi: O Ücretlere Büyük Artış Geliyor!
Araç Sahipleri Dikkat! Araç Sahiplerini Endişelendiren Zam Haberi: O Ücretlere Büyük Artış Geliyor!
Kiracıların Yüzünü Güldürecek Haber: Kira Yardımı Meclis'te!
Kiracıların Yüzünü Güldürecek Haber: Kira Yardımı Meclis'te!
Ticaret Bakanı Açıkladı! Otomobil ve Konut İlanlarına Büyük Müdahale Geliyor! 1 Kasım'da Neler Değişiyor?
Ticaret Bakanı Açıkladı! Otomobil ve Konut İlanlarına Büyük Müdahale Geliyor! 1 Kasım'da Neler Değişiyor?
VakıfBank'tan KOBİ'lere Tarihi Destek Paketi! Kadın Girişimcilere ve Genç İşletmelere VakıfBank'tan Özel Destek Geliyor!
VakıfBank'tan KOBİ'lere Tarihi Destek Paketi! Kadın Girişimcilere ve Genç İşletmelere VakıfBank'tan Özel Destek Geliyor!
PTT Duyurdu! Pazartesi Günü 2.000 TL Ödeme Yapılacak! Sadece Kadınlara Veriliyor…
PTT Duyurdu! Pazartesi Günü 2.000 TL Ödeme Yapılacak! Sadece Kadınlara Veriliyor…
1800 Prim Günü ve 10 Yıl Sigortalı Olanlara Emeklilik Yolu Açıldı..
1800 Prim Günü ve 10 Yıl Sigortalı Olanlara Emeklilik Yolu Açıldı..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: Emekliye 9900 TL Ek Ödeme
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: Emekliye 9900 TL Ek Ödeme