Türkiye en fazla ihracatı Almanya'ya rekor kırarak gerçekleştirdi

Türkiye, geçen yıl en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı. Türkiye'nin 2021 yılında Almanya'ya gerçekleştirdiği ihracat, yıllık bazda yüzde 22,9 artışla 17 milyar 705,4 milyon dolara yükselirken, tarihi zirveye de ulaştı. Almanya'yı, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve İspanya izledi.

2021 yılında Türkiye'nin dış satımı, Birleşik Krallık'a yüzde 26,3 artarak 13 milyar 229,7 milyon dolara, ABD'ye yüzde 45 artışla 12 milyar 844,7 milyon dolara, İtalya'ya yüzde 40,5 yükselerek 10 milyar 660,5 milyon dolara, İspanya'ya yüzde 45,8 artarak 9 milyar 242 milyon dolara ulaştı.