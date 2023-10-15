Türkiye E-Ticaretinde Devrim: 1 Trilyonluk Pazarı Sarsan Yeni Yasal Düzenlemeler!

Türkiye'de e-ticaret, pandemi dönemi ile birlikte büyük bir hız kazandı. Yaklaşık olarak 42 milyon kullanıcı ve 1 trilyon liralık bir pazar büyüklüğüne ulaştı. Ancak bu büyüme, yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmasına neden oldu. Anayasa Mahkemesi'nin onayıyla yasalaşan bu düzenleme, e-ticaret şirketlerini büyük ölçüde etkileyecek.

E-Ticaret Şirketleri Hızla Uyum Sağlıyor

E-ticaret şirketleri, bu yeni yasal düzenlemeye uyum sağlama sürecini hızlandırıyor. Bu uyum, Türkiye'nin dijital ekonomideki rolünü güçlendirmeyi ve tüketicilerin güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Bu nedenle, Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda rehberlik sağlaması gerekiyor. Özellikle reklam ve kampanya harcamalarının nasıl hesaplanacağı gibi teknik detaylarda bağımsız denetim şirketlerine yönlendirecek detaylı yönergelerin oluşturulması büyük bir önem taşıyor.

Yasalaşma Süreci ve Anayasa Mahkemesi Kararı

Yasal düzenleme, 1 Temmuz 2022'de TBMM tarafından oybirliği ile kabul edildi. Ancak daha sonra CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Bu süreçte, bir e-ticaret firmasının yasa aleyhine haberler yapması için çikolata kutusunda 500 bin TL verdiği iddiaları gündeme geldi. Ancak Mahkeme, iptal istemini oybirliğiyle reddetti.

Yüksek Mahkeme'nin gerekçeli kararında, bu yasanın e-ticaret firmalarına orantısız bir sınırlama getirmediği ve küçük ve orta ölçekli e-ticaret oyuncularının rekabet gücünü koruma amacı taşıdığı belirtildi. Yasal düzenleme, 1 Ocak 2023'te kademeli olarak yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren e-ticaret platformları kendi özel markalarını platformlarında satamayacaklar. Ayrıca, belirli bir pazar payının üzerinde olan pazaryerleri, e-ticaret pazarı dışındaki kargo hizmetlerini sunamayacaklar.

e-Ticaret Yasası Ne Getiriyor?

Bu yeni yasal düzenleme ile birlikte şu değişiklikler öne çıkıyor:

E-ticaret faaliyeti gösteren tüm oyuncular lisans almak zorunda kalacaklar.

Zararına satışı engellemek için indirim, iskonto, promosyon, reklam ve pazarlama bütçeleri kısıtlanacak.

Pazar payı yüzde 35'in üzerinde olan oyunculara kargo ve fintek uygulamaları konusunda kısıtlamalar getirilecek.

E-ticaret platformları kendi markalarını kendi platformlarında satamayacaklar.

E-ticaret platformları, satıcıların alternatif kanallardan aynı veya farklı fiyatlarla mal veya hizmet sunmasını veya reklam yapmasını kısıtlayamayacaklar.

Vatandaşlar belirli bir satıcıdan mal veya hizmet almak zorunda bırakılmayacaklar.

Büyük ölçekli platformlar, e-cüzdan ve kargo hizmetlerine müdahale edilecek.

Şikayete konu ürünler hızlı bir şekilde yayından kaldırılacaklar.

Satıcılar, satışlarına ilişkin verileri bedelsiz olarak taşıyıp, bunlardan elde edilen işlenmiş verilere bedelsiz erişim sağlayacaklar. Bu amaçla platformlar uygulama programlama arayüzü oluşturacaklar.

Bu yasal düzenlemeler, Türkiye'nin e-ticaret pazarının düzenlenmesi ve tüketicilerin daha iyi korunması amacıyla atılan önemli adımlardır. E-ticaret şirketleri, bu yeni düzenlemelere uyum sağlayarak pazarda rekabetçi bir şekilde varlıklarını sürdürebilirler.