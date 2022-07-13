Türkiye dünya inşaat malzemeleri ihracatında 5'inciliğe yükseldi

Türkiye, en çok inşaat malzemesi ihraç eden ülkeler arasında geçen yıl 4 sıra birden yükselerek dünya 5'incisi oldu.

EKONOMİ 13.07.2022, 21:35
Türkiye dünya inşaat malzemeleri ihracatında 5'inciliğe yükseldi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), 2021 yılına ilişkin güncel ekonomik verilerle hazırlanan "Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu"nu açıkladı.

Rapora göre, Türkiye inşaat malzemeleri ihracatında 4 sıra birden yükselerek dünya 5'incisi oldu. 2021'de önceki yıla göre yüzde 21,7 büyüyerek 1 trilyon 79,4 milyar dolara çıkan dünya inşaat malzemeleri ihracatında Türkiye'nin aldığı pay 30,83 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülkenin dünya inşaat malzemeleri ihracatındaki payı yüzde 2,86'ye yükseldi.

Geçen yıl Türkiye'nin ihracatı yüzde 19,6 artarken, en yüksek ihracat yapılan ülkelerin başında İsrail geldi.

Onu ABD ve İngiltere izledi. İnşaat malzemeleri ithalatı yüzde 22,2 artarak 8,6 milyar dolara yükseldi. En çok ithalat yapılan ülkeler Çin, Almanya ve İtalya olarak sıralandı.

İnşaat malzemeleri ihracatında kilogram başına düşen birim fiyat 0,35 dolardan 0,48 dolara yükseldi. İthalat birim fiyatı ise 2,84 dolar oldu.

Dünya inşaat malzemeleri ihracatında Çin, 253,6 milyar dolarla ilk sırada yer aldı.

"Rapor, sektör paydaşlarımız için önemli bir başvuru kaynağı"

Açıklamada görüşleri yer alan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, salgının ardından hızla toparlanan dünya ekonomisinin Rusya-Ukrayna savaşının bozucu etkilerine maruz kaldığını belirterek, savaşın yol açtığı olumsuzluklardan, yüksek enflasyon oranlarından, emtia ve enerji fiyatlarındaki artış ve dalgalanmadan, taleplerdeki daralmadan bahsetti.

Geçen yıla ilişkin verileri iyi analiz ederek fırsatları değerlendirebileceklerini kaydeden Küçükoğlu, "Rekabet gücümüzü artırmaya yönelik orta-uzun vadeli stratejilerimizi oluştururken doğru verilere sahip olmamız büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Küçükoğlu, sektörün doğru, tarafsız ve güncel bilgiye sahip olması için düzenli verileri paylaşmaya devam edeceklerini belirterek, "Gerek otoritelerden gerekse sektörel ağımızdan gelen bilgileri rafine ederek hazırladığımız toplu verilerle aslında önemli bir sorumluluğu da yerine getirdiğimize inanıyoruz. Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2021 önceki raporlar gibi gelişmeyi arzulayan sektör paydaşlarımız için önemli bir başvuru kaynağı olacaktır." açıklamasında bulundu.

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