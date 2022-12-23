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Türkiye'de kurulan şirket sayısı arttı

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 5,8 artarak 13 bin 169'a yükselirken kapanan şirket sayısı yüzde 3,4 düşüşle 1648'e geriledi.

EKONOMİ 23.12.2022, 10:37
Türkiye'de kurulan şirket sayısı arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı ekim ayına kıyasla yüzde 5,8 artarak 12 bin 443'ten 13 bin 169'a çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 3,4 gerileyerek 1648 oldu. 

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 29,2, kooperatif sayısı yüzde 85,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,2 artış gösterdi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 6,5 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 29,8 artış olurken kooperatif sayısında yüzde 11,4 düşüş meydana geldi.

Sadece Tunceli'de şirket kurulmadı

Kasımda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 85,8'ini limited, yüzde 12,6'sını anonim şirketler, yüzde 1,5'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,1'i İstanbul'da, yüzde 10,1'i Ankara'da, yüzde 5,6'sı Antalya'da kuruldu.

Kasımda Tunceli'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 4 bin 501'i ticaret, 1844'ü imalat ve 1658'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 820'si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 627'si inşaat, 251'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Kasımda kapanan şirket ve kooperatiflerin 506'sının toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 282'sinin imalat, 250'sinin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 943'ünün toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 354'ünün inşaat, 274'ünün imalat sektöründe faaliyette bulunduğu kayıtlara geçti.

Kasımda 204 kooperatif kurulurken bunların 142'si konut yapı, 28'i işletme kooperatifi, 10'u tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1821 yabancı ortak sermayeli şirketin 200'ü Rusya, 109'u İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 168'i anonim, 1653'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl kurulan şirketlerin 2 bin 850'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 961'i gayrimenkul acenteleri, 862'si işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe faaliyette bulunuyor.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 80,9'u yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

11 ayda 125 bin 195 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-kasım döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 artışla 125 bin 195'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 49,8 artışla 18 bin 601'e yükseldi.

Kaynak: AA
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