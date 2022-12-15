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Türkiye'de kasımda 117 bin 806 konut satıldı

Türkiye genelinde kasımda 117 bin 806 konut satışı gerçekleştirildi. Kasımda satılan konut sayısı, aylık bazda yüzde 14,8, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,1 düştü.

EKONOMİ 15.12.2022, 11:45
Türkiye'de kasımda 117 bin 806 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,1 azalarak 117 bin 806 oldu.

Kasımda satılan konut sayısı, ekime göre de yüzde 14,8 düşüş gösterdi. Ekimde 102 bin 660 konut satılmıştı.

Satış sayıları bakımından İstanbul 19 bin 687 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip il oldu.

Bu ili, 9 bin 367 konut satışı ve yüzde 8 payla Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve yüzde 6,7 payla Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller, 34 konutla Hakkari, 47 konutla Ardahan ve 58 konutla Bayburt oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 17,4 azalarak 6 bin 83 oldu

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 azalarak 6 bin 83'e geriledi.

Buna göre, Türkiye'de kasımda 117 bin 806 konut satıldı. Konut satışları ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 1 milyon 277 bin 659 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde yabancılara satılan konut sayısı ise 6 bin 83 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 17,4 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,2 olarak hesaplandı.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 616 konutla Antalya aldı. Bu ili sırasıyla 1733 konut satışıyla İstanbul ve 567 konut satışıyla Mersin izledi.

Kasımda Rusya vatandaşları Türkiye'den 2 bin 575 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını sırasıyla 510 konutla İran, 331 konutla Irak ve 277 konut ile Ukrayna vatandaşları takip etti.

Ocak-kasımda ise yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarak 61 bin 104 oldu.

İpotekli konut satışları azaldı

Kasımda ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,7 azalarak 16 bin 655'e düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,1 oldu. Ocak-kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 258 bin 524 olarak kayıtlara geçti.

Kasımda ipotekli satışların 5 bin 133'ü, ocak-kasım dönemindeki ipotekli satışların ise 70 bin 170'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

İlk el konut satış sayısı azaldı

Türkiye genelinde diğer konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,5 azalarak 101 bin 151 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,9 oldu. Ocak-kasımda gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artışla 1 milyon 19 bin 135'e çıktı.

İlk el konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 azalarak 37 bin 380'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,7 olarak hesaplandı. İlk el konut satışları ocak-kasımda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalışla 382 bin 190'a geriledi.

İkinci el konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,7 azalış göstererek 80 bin 426'ya indi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,3 oldu. İkinci el konut satışları ocak-kasımda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artışla 895 bin 469'a yükseldi.

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