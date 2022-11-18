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Türkiye'de ekim ayında 12 bin 443 şirket kuruldu

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,5 azalarak 12 bin 443'e, kapanan şirket sayısı da yüzde 14,1 düşüşle 1706'ya geriledi.

EKONOMİ 18.11.2022, 10:52
Türkiye'de ekim ayında 12 bin 443 şirket kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı eylül ayına kıyasla yüzde 4,5 azalarak 13 bin 23'ten 12 bin 443'e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 14,1 gerileyerek 1706 oldu. Eylülde 1987 şirket kapanmıştı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise ekimde kurulan şirket sayısı yüzde 33,3, kapanan şirket sayısı yüzde 13,8 artış gösterdi.

Ekimde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,5 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,9 azalırken kooperatif sayısı yüzde 13,2 arttı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 14,1 düşüş gerçekleşti. Kooperatif sayısı bu dönemde yüzde 17,7, gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 37,6 yükseldi.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 33,3, kooperatif sayısı yüzde 48,8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,4 artış gösterdi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 13,8 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 26,5 artış olurken kooperatif sayısında yüzde 7 düşüş meydana geldi.

Sadece Ardahan ve Gümüşhane'de şirket kurulmadı

Ekimde kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 86,3'ünü limited, yüzde 12,2'sini anonim şirketler, yüzde 1,5'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,1'i İstanbul'da, yüzde 9,9'u Ankara'da, yüzde 5,6'sı İzmir'de kuruldu.

Ekimde Ardahan ve Gümüşhane'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 4 bin 338'i ticaret, 1824'ü imalat ve 1516'sı inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 843'ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 519'u inşaat, 272'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ekimde kapanan şirket ve kooperatiflerin 579'unun toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 263'ünün imalat, 252'sinin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 874'ünün toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 320'sinin inşaat, 260'ının imalat sektöründe faaliyette bulunduğu kayıtlara geçti.

Ekimde 189 kooperatif kurulurken, bunların 118'i konut yapı, 37'si işletme kooperatifi, 13'ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1651 yabancı ortak sermayeli şirketin 144'ü Rusya ve 96'sı İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 151'i anonim, 1500'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl kurulan şirketlerin 2 bin 556'sı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 890'ı gayrimenkul acenteleri, 782'si işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe çalıştı.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 80,6'sını yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

10 ayda 112 bin şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-ekim döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artışla 112 bin 26'ya çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 55,9 artışla 16 bin 953'e yükseldi.

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