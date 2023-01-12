Türkiye'de eğlence ve oyun sektörünün büyüklüğü 1,2 milyar dolar

Tureks Uluslararası Fuarcılık'ın düzenlediği Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarı ATRAX'ın açılışında konuşan Aslan, bu yıl 10'su gerçekleştirilen fuar aracılığıyla küresel oyuncak sektörünün devlerini yerli üreticilerle buluşturduklarını söyledi.

Dünyada eğlence endüstrisinin derinliğinin yaklaşık 100 milyar dolar civarında olduğunu, Türkiye'nin bundan yüzde 1 pay aldığını belirten Aslan, "Bu almış olduğumuz payda en büyük kategoride işletmecilerimiz yer alıyor. AVM'lerin içerisinde yer alan tema parklarımız var. Vialand, Land of Legends gibi... Onun haricinde sektörün diğer grubu olan üretici şirketlerimiz var. Üretici şirketlerimiz, şu anda 120'den fazla ülkeye ihracat yapıyor." diye konuştu.

"Yurt dışından da talepler yüksek"

Nergis Aslan, dünyada en çok kazandıran eğlence ve oyun sektörünün büyüklüğünün Türkiye’de 1 milyar 200 milyon dolara kadar yükseldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Hem çok mutluyuz hem de büyük bir sorumluluk içerisindeyiz. Her yıl bir önceki fuarımızdan daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Bu yıl da mottomuzu 'büyük oynuyoruz' olarak belirledik. Sektörümüz, dünya üzerinde önemli bir potansiyel olmaya başladı. Biz de Türkiye'nin, dış ticaret ve cari dengesinde önemli rol oynayan sektördeki bu konumunu, gerçekleşecek uluslararası iş birlikleri ile daha da arttırmayı ve ihracatımıza olumlu katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Markalaşma yolunda ilerleyen, marka bilinirliğini artırmak isteyen üreticilerimizle yeni hedef pazarlara ulaşarak küresel adımlarını hızlandırmaya hazırlanan üreticilerimiz için büyük fırsatlar sunacağımız fuarımızla sektörün ihracat hedeflerine ulaşmasına kılavuzluk edeceğiz. Türkiye bu konuda iyi bir üretici. Yerli üretici sayımız oldukça fazla. Yurt dışından da talepler yüksek. Geleceği doğru inşa edebilmek için biz de işimizi yeniliyoruz. Yeni yılda büyük işler için bir araya gelmeye hazırlanıyoruz. Hep birlikte oyunu yeniden düzenliyoruz ve büyük oynuyoruz.

Pandemiden etkilenen eğlence ve oyun sektörü, şu anda yoğunluktan kafasını kaldıramıyor. Yüzde 60 civarında bir büyüme olduğunu düşünüyorum. Firmalar işlerden başlarını kaldıramıyorlar. Bu endüstri global bir endüstri. Eğlence sektörü, sürekli yenilenmesi gereken bir sektör. İnsanlar bir şey yaparken sıkılırlar, buna bir şey katmaları gerekir. Dolayısıyla bu endüstri dinamik bir endüstri, sürekli kendini yeniliyor. Global oyuncular yeni bir ürün çıkardığında birdenbire dünyaya yayılıyor. Bugün bu fuarda 280 civarında firma var. Bu fuarı 26 bin metrekare alanda açtık. Fuar, yatırımcılara hitap ediyor. Özellikle turizm sektörüne hitap ediyor. Çünkü turizm sektörü eğlenceyi kullanıyor. Belediyeler en önemli alıcılarımızdan biri. Yerel yönetimler, halkın serbest zamanlarında aktivite yapabilecekleri alanları sağlıyor. Fuarda çocuk oyun alanları, elektronik oyun grupları, simülasyonlar, yeni teknolojiler var."

Osmaniye'de Masal Park olduğunu hatırlatan Aslan, "Şu anda çevre iller Osmaniye'ye geliyor. Belediyeler, artık büyük parklar yaparak hem şehrin marka değerini artırmak hem de ekonomisine katkı sağlıyor." dedi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, 14 Ocak'ta sona erecek.