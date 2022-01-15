Türkiye'de 2021 yılı e-ticaret hacminin 300 milyar lirayı bulması bekleniyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Türkiye'de Kovid-19 salgınının da etkisiyle hızla büyüyen e-ticaret sektöründe 2021 yılı e-ticaret işlem hacmi hedefinin resmi olarak 240 milyar lira olduğunu ancak 300 milyar lirayı bulmasını beklediklerini bildirdi.

Çevikoğlu, , e-ticaret sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

e-Ticaret sektörünün yakaladığı ivmeyle her geçen yıl hızlı büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Çevikoğlu, bir yandan bu sektörde satışlar artarken diğer yandan dönüşüm sürecinin yaşandığını söyledi.

Çevikoğlu, tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik atılan adımların sektörün kabiliyetine de yansıdığına dikkati çekerek, "Vatandaşlarımıza düşen görev alışveriş yapacağı ortamları iyi seçmek. Özellikle güven damgalı sitelerden alışveriş yaparak, asgari güvenliği sağlamış olurlar. Bizler de sektör olarak tüketicilerden aldığımız geri dönüşlerle olumsuz durumları minimuma indirmek için çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'de de e-ticaret sektörünün gelişimini sürdürdüğüne işaret eden Çevikoğlu, sektör temsilcileri olarak üstlerine düşen adımları atmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Çevikoğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından e-ticaret yapan işletmelerin ulaşılabilir olması ve verilerinin sağlıklı takip edilmesi amacıyla Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nin (ETBİS) oluşturulduğunu anımsatarak, oldukça faydalı olan bu sistemde, şeffaf şekilde e-ticaret platformlarının verilerinin toplandığını anlattı.

"Güven Damgası uygulamasıyla büyük bir eksikliğin önüne geçildi"

Çevikoğlu, Güven Damgası uygulamasıyla da büyük bir eksikliğin önüne geçildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz de PttAVM.com olarak bu damgayı ilk alan platform olduk. Böylece sistemin öncüleri arasında yer aldık. e-Ticaret platformlarının güvenilirliğini belirleyen Güven Damgası, özellikle e-ticaret yapan küçük işletmelerimizin güven algısı yaratabilmelerinde ve markalaşmalarında önemli rol oynuyor. İşletmelerimizin yeni pazarlara açılması ve yeni müşterilere ulaşması da bu sistemin sağladığı güvenle kolaylaşıyor. Bir nevi e-ihracatımıza olumlu katkı sağlayıcı etkisi de oluyor."

Türkiye'de 2020 yılında 226 milyar liralık e-ticaret satışlarının, 183 milyar lirasının e-pazaryerlerinde gerçekleştiği bilgisini veren Çevikoğlu, "2021 yılı e-ticaret işlem hacmi hedefi ise resmi olarak 240 milyar lira olarak belirlenmişti. Henüz 2021 yılının son verileri açıklanmadı ancak 300 milyar lirayı aşacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.