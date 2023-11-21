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Türkiye, Cezayir ile sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı anlaşmasını 2027'ye kadar uzattı

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Türkiye, Cezayir ile sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı anlaşmasını 2027'ye kadar uzattı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, Cezayir ile mevcut sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı anlaşmasının 3 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir ziyareti kapsamında düzenlenen Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi İkinci Toplantısı'na katıldıklarını bildirdi.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında Ekim 2024'te sona eren LNG anlaşmasının uzatıldığını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Toplantı sonrasında BOTAŞ ile Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach arasında atılan imzalarla iki ülke arasında 1988'den beri devam eden LNG ithalat anlaşmasının süresini üç yıl daha uzattık. Bu süre içerisinde Türkiye, Cezayir'den yıllık 4,4 milyar metreküp LNG almaya devam edecek. Bu tarihi anlaşmanın uzatılmasına dair ortaya konulan irade taraflar arasında köklü iş birliğini daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacaktır."

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