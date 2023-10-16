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Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar IMF – Dünya Bankası Toplantılarında önemli temaslarda bulundu

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Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar IMF – Dünya Bankası Toplantılarında önemli temaslarda bulundu
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın 11-14 Ekim 2023 tarihlerinde Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenen yıllık toplantılarına katıldı.

Başkan Çakar, TBB tarafından bu yıl 33’üncüsü düzenlenen geleneksel resepsiyona ev sahipliği yaptı. Resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Al Kuwai, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser, Uluslararası Finans Enstitüsü İcra Direktörü Timothy Adams ile uluslararası bankalar ve diğer finansal kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantılar ve yapılan görüşmelere ilişkin olarak Başkan Çakar şu değerlendirmede bulundu:

IMF - Dünya Bankası toplantılarının 50 yıl aradan sonra bir Afrika ülkesinde yapılması önemli bir mesaj oldu. Afrika’da dünya nüfusunun yüzde 18’i yaşıyor. Dünya gelirinden ise yüzde 3 düzeyinde pay alıyor. Kişi başına düşen ortalama geliri yaklaşık 3 bin dolar düzeyinde. Dünyanın en genç ve en hızlı büyüyen nüfusuna sahip bu kıtanın kalkınması için yapılacaklar gündemde önemli bir yer buldu.

Gündemdeki küresel konular; enflasyon ile mücadelenin seyri, büyümenin ve ticaretin sürdürülmesi, yüksek borçluluk düzeyi, artan korumacılık, çok kutuplu yapıya doğru gidişin neden olduğu muhtemel gerginliklerin yönetilmesi, jeopolitik riskler, iklim ve çevre dönüşümü, dijital gelişmeler, uluslararası işbirliğinin arttırılması oldu.

Muhabir bankalar ve uluslararası yatırımcılarla yapılan ikili görüşmelerde ise Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektöründeki son gelişmeler hakkında bilgi verildi ve iş birlikleri konuşuldu.

Yatırımcıların Türkiye ekonomisinin yüksek potansiyelinin farkında olduğunu, gelişmeleri çok yakından izlediğini ve olumlu değerlendirdiğini vurgulayan Çakar, “heyetimize gösterilen ilgiden, yatırım ve birlikte iş yapma tercihlerindeki pozitif yaklaşımı görmekten çok mutlu olduk” dedi.

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