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Türkiye 2023'te üç uluslararası kariyer fuarına ev sahipliği yapacak

Türkiye'nin, dünyanın yetenek üssü olarak konumlandırılması hedefiyle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda sürdürülen kariyer fuarları, bu yıl uluslararası düzeyde yapılacak.

EKONOMİ 23.01.2023, 16:31
Türkiye 2023'te üç uluslararası kariyer fuarına ev sahipliği yapacak

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Türkiye'nin dünyanın yetenek üssü olarak konumlandırılması hedefiyle sürdürülen kariyer fuarları, bu yıl uluslararası düzeyde yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 4 yıldır Türkiye'nin 23, dünyanın 14 noktasında Ofis koordinasyonunda sürdürülen kariyer fuarları, bu yıl uluslararası düzeyde 3 ilde yapılacak tematik fuarlarla başlıyor.

Yaklaşık 300 bin gencin katılımıyla Türkiye Yüzyılı 2023'te ilk kez İzmir'de Uluslararası Sağlık, Estetik ve Medikal Kariyer Fuarı, Adana'da Uluslararası Tarım ve Orman Kariyer Fuarı, İstanbul'da Uluslararası Finans, Ticaret, Lojistik ve Bilişim Kariyer Fuarı düzenlenecek.

Fuarlara Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi paydaşlık edecek.

Fuarlar, ilgili sektörler konusunda bilinçlendirilerek istihdamın artırılmasına, yeni gelişmelerin paylaşılmasına, taraflar arasında profesyonel bir iletişim ağı kurulmasına ve girişimciliğinin desteklenmesine katkı sağlayacak.

Fuarlar; söyleşiler, bilgilendirme oturumları, mülakatlar, örnek olay ve atölye çalışmaları gibi gençlerin istihdam edilebilirliklerini destekleyecek pek çok kariyer etkinliğini de içerecek.

Türkiye dünyanın her yerinden yeteneklerin buluşma noktası olacak

Uluslararası Sağlık, Estetik ve Medikal Kariyer Fuarı, 17-18 Şubat 2023'te, tarihin ilk hastanesinin sınırları içinde kurulması ve Roma Dönemi'nden bu yana "ölümün girmediği yer", "vasiyetnamelerin açılmadığı şehir" olması nedeniyle İzmir'de yapılacak.

Geçmişin gücünü bugüne taşıyacak fuar ile sağlık ihracatında dünyanın ilk 10'u arasında yer alan Türkiye için İzmir'in uluslararası bir çekim merkezi olarak konumlandırılma hedefine önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Sağlık Bakanlığı paydaşlığındaki fuar, Ege Üniversitesi ile bölgedeki 18 üniversitenin işbirliğinde organize edilecek.

Uluslararası Finans, Ticaret, Lojistik ve Bilişim Kariyer Fuarı ise tarih boyunca İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi ticaret yollarının merkezi olan, bugün de finans merkezi haline gelen İstanbul'da 27-28 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.

Uluslararası Tarım ve Orman Kariyer Fuarı, Adana'da 9-10 Mart 2023'te düzenlenecek. Cumhuriyet tarihinde tarımsal alanda teknik aletlerin ve traktörün kullanımına öncülük etmesi, 1924 tarihli ilk uluslararası Tarım Fuarı'na da ev sahipliği yapması nedeniyle seçilen Adana'daki bu fuarda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin paydaşlığını Tarım ve Orman Bakanlığı yapacak.

Fuar, Çukurova Üniversitesinin başkanlığında, Konya ve Adana üniversiteleri tarafından organize edilecek.

İşverenlerin ve gençlerin birebir temas kurmalarını sağlayacak

Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri ve Balkan ülkelerine de ulaşacak Uluslararası Kariyer Fuarları, işverenlerin ve gençlerin birebir temas kurmalarına fırsat sunacak.

Fuarlar, Türkiye'yi dünyanın her yerinden her düzeyde yeteneklerin ve şirketlerin buluşma noktası haline getirerek "Dünyanın Yetenek Üssü" olarak konumlandırılmasına katkı sağlayacak.

Fuarlara katılmak isteyenler, duyuru ve detayları ilgili bakanlıklar, üniversiteler ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin resmi sosyal medya hesapları ve "cbiko.gov.tr" ve "yetenekkapisi.org" web sitelerinden takip edebilecek.

Kaynak: AA
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