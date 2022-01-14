Türkiye genelinde konut satışlarında 2021'de 1 milyon 492 bin adetle tüm zamanların en yüksek ikinci zirvesi görüldü. Türkiye, bu rakamla Avrupa'da en çok konut satılan ülke oldu.Geçen yıl ulaşılan rakam, tüm zamanların ikinci yıllık rekoru oldu. Türkiye, 2021'de yaklaşık 1,5 milyonluk konut satış adediyle bu alanda Avrupa'nın da zirvesinde yer aldı.
Türkiye 2021'de 1,5 milyon adetlik konut satışıyla Avrupa'da lider oldu
Konut satışlarında artan fiyatlara rağmen yaklaşık 1,5 milyon adetle tüm zamanların en yüksek ikinci yıllık rakamı görüldü.
14 Ocak 2022 Cuma 19:12