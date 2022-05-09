Türkiye, 2021'de 106 ülkeye su ürünü ihraç etti
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz, "2021 yılı itibarıyla sadece Elazığ'da 96 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik." dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, 2021 yılı itibarıyla sadece Elazığ'da 96 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye'ye endekslediğiniz zaman 2021'de tarım hasılası içerisinde yüzde 10'luk kısımda sadece su ürünleri ihracatı gerçekleştirdik." dedi.
Yılmaz, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce planlanan, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ev sahipliğinde ge
Burada konuşan Yılmaz, Türkiye'nin denizleri ve iç su kaynakları ile su ürünleri üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin, artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacının karşılanması noktasında büyük önem taşıdığını ifade eden Yılmaz, "Bu bağlamda herkese, kullanıcılara, karar vericilere, bilim adamlarına son derece önemli görevler düşüyor. Bu kaynakları koruma ve kullanma dengesinin yanında bunların sürdürülebilirliği de çok önemli. Sahip olduğumuz bu kaynaklar içerisinde denizlerde 500 civarında, iç sularda 380 civarında balık türümüz var. Bu balık türlerimizi gerçekten dinamik tutmak anlamında sahiplenmemiz gerekiyor." diye konuştu.
|İmsak
|04:03
|Güneş
|05:46
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:59
|Akşam
|20:15
|Yatsı
|21:51
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|55
|8. Antalyaspor
|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|36
|44
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
|3. Bandırmaspor
|34
|58
|4. İstanbulspor
|34
|58
|5. Erzurumspor
|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
|8. Samsunspor
|34
|47
|9. Keçiörengücü
|34
|47
|10. Manisa Futbol Kulübü
|35
|46
|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|86
|2. Liverpool
|35
|83
|3. Chelsea
|35
|67
|4. Arsenal
|35
|66
|5. Tottenham
|35
|62
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|35
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Crystal Palace
|35
|44
|11. Aston Villa
|34
|43
|12. Brentford
|36
|43
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Leicester City
|34
|42
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|34
|35
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|35
|34
|19. Watford
|35
|22
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|81
|2. Barcelona
|35
|69
|3. Sevilla
|35
|65
|4. Atletico Madrid
|35
|64
|5. Real Betis
|35
|58
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Villarreal
|35
|53
|8. Athletic Bilbao
|35
|52
|9. Osasuna
|35
|46
|10. Valencia
|35
|44
|11. Celta Vigo
|35
|43
|12. Rayo Vallecano
|35
|42
|13. Espanyol
|35
|40
|14. Elche
|35
|39
|15. Getafe
|35
|37
|16. Cadiz
|35
|35
|17. Granada
|35
|34
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Levante
|35
|29
|20. Deportivo Alaves
|35
|28