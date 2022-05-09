Türkiye, 2021'de 106 ülkeye su ürünü ihraç etti

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, 2021 yılı itibarıyla sadece Elazığ'da 96 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye'ye endekslediğiniz zaman 2021'de tarım hasılası içerisinde yüzde 10'luk kısımda sadece su ürünleri ihracatı gerçekleştirdik." dedi.

Yılmaz, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce planlanan, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ev sahipliğinde ge

Burada konuşan Yılmaz, Türkiye'nin denizleri ve iç su kaynakları ile su ürünleri üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin, artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacının karşılanması noktasında büyük önem taşıdığını ifade eden Yılmaz, "Bu bağlamda herkese, kullanıcılara, karar vericilere, bilim adamlarına son derece önemli görevler düşüyor. Bu kaynakları koruma ve kullanma dengesinin yanında bunların sürdürülebilirliği de çok önemli. Sahip olduğumuz bu kaynaklar içerisinde denizlerde 500 civarında, iç sularda 380 civarında balık türümüz var. Bu balık türlerimizi gerçekten dinamik tutmak anlamında sahiplenmemiz gerekiyor." diye konuştu.