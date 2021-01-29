Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs sefirin kızı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler
CHP'den üç milletvekili istifa etti
CHP'den üç milletvekili istifa etti
Gıda fiyatlarındaki hareketlilik devletin sıkı takibinde
Gıda fiyatlarındaki hareketlilik devletin sıkı...
Çok ağır cezalar sizleri bulabilir
Çok ağır cezalar sizleri bulabilir
Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 2 ila 4 derece artacak
Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 2 ila...
Türkiye'ye getirilen inaktif aşıların toplamı 13 milyon doza ulaştı
Türkiye'ye getirilen inaktif aşıların toplamı...

Türkiye 2020'de yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Geçen yıl, turizmden elde edilen gelir 2019'a göre yüzde 65 azalarak 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar oldu.

Türkiye 2020'de yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında güvenli turizm uygulamasını başlatan Türkiye, geçen yıl yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan verilere göre, Türkiye'ye 2020'de gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı 2019'a göre yüzde 69 düşüşle 15 milyon 963 bin 997 oldu.

Türkiye'nin 2020'de elde ettiği turizm geliri bir önceki yıla göre yüzde 65 azaldı ve 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Kişi başı ortalama harcamanın yüzde 14,4 artışla 762 dolar olduğu belirlendi.

En çok ziyaretçi gönderen ülke 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya oldu. Rusya'yı 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan, 1 milyon 118 bin 932 kişi ile Almanya takip etti. Almanya'yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi.

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Antalya, Edirne, Muğla ve Artvin takip etti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.