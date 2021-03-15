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Türkiye 1340 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) dünkü uçuş trafiği raporuna göre, ortalama 1340 uçuşla listenin ilk sırasındaki Türkiye'yi, 1211 uçuşla Fransa takip etti.

Türkiye 1340 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

Türkiye, dün yapılan günlük uçuş sayısıyla Avrupa'da ilk sıradaki yerini korudu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) dünkü uçuş trafiği raporuna göre, ortalama 1340 uçuşla listenin ilk sırasındaki Türkiye'yi, 1211 uçuşla Fransa takip etti.

Listede üçüncü sırada 1165 uçuşla Almanya, dördüncü sırada 1073 uçuşla İspanya, beşinci sırada 895 uçuşla İngiltere, altıncı sırada 696 uçuşla İtalya yer aldı.

Rapora göre, Türkiye'nin çoğunluğu yurt içi olmak üzere günlük uçuş sayılarında genel olarak net bir artış gözlemlenirken Fransa, Almanya ve İsviçre'de ise bir önceki değerlendirmeye göre düşüş görüldü.

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