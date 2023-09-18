  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türkiye, 10 Trilyon Dolarlık Küresel Lojistik Ağında Kilit Rol Oynuyor

Türkiye, 10 Trilyon Dolarlık Küresel Lojistik Ağında Kilit Rol Oynuyor

Yayınlanma:
Türkiye, 10 Trilyon Dolarlık Küresel Lojistik Ağında Kilit Rol Oynuyor
İstanbul, Türk Devletleri Teşkilatı’nın düzenlediği önemli bir lojistik forumuna ev sahipliği yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayesinde gerçekleşen etkinlikte, demiryolu, denizyolu, ve karayolu şirketleri ile uzmanlar bir araya geldi.

İstanbul, Türk Devletleri Teşkilatı’nın düzenlediği önemli bir lojistik forumuna ev sahipliği yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayesinde gerçekleşen etkinlikte, demiryolu, denizyolu, ve karayolu şirketleri ile uzmanlar bir araya geldi.

Forumun Teması ve Konuları

"Çok modlu (intermodal) taşıma ve lojistik" teması ile gerçekleşen toplantıda; demiryolu bağlantıları, çok modlu ulaştırma koridorları, yeşil teknolojiler gibi birçok konu ele alındı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur bağlantısı üzerinden yeni fırsatların doğduğunu belirtti.

Türkiye'nin Lojistikteki Önemi

Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında kilit bir lojistik merkezi olabileceğini ifade etti. Türkiye'nin IMEC gibi projelerde dışlanmasının ekonomik olmadığına, aksine siyasi olduğuna dikkat çekti.

Küresel Ekonomi ve Lojistik HUB'ı

Dr. Akın Arslan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın 10 trilyon dolarlık bir lojistik HUB'ı olabileceğini belirtti. Türkiye'nin, lojistik akslarının ve enerji koridorlarının merkezinde yer aldığını vurguladı.

Pandemi ve Üretim Dinamikleri

Pandemi sırasında offshore (uzakta üretim) konseptinin darbe aldığını ve Avrupa'nın inshore (yakında üretim) alternatiflerine döndüğünü ifade eden Dr. Arslan, Türkiye'nin Avrupa için ideal bir üretim ve lojistik üssü olabileceğini belirtti.

Dr. Arslan, Türkiye'nin Avrupa'nın doğuya açılan kapısı olduğunu, İpek Yolu gibi tarihi yolların modern versiyonunda da kilit bir rol oynayabileceğini ifade etti. Türkiye'nin dışlandığı bir lojistik modelinin ne kadar verimli olabileceği konusunda ciddi şüpheler olduğunu belirtti.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin ulaştırma ve lojistik sektöründeki potansiyelini ve bu konudaki kritik rolünü ortaya koymaktadır.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
Ekonomi
Ev Sahibi Olmak Artık Daha Kolay: Ziraat Bankası'ndan 120 Ay Vade ve Düşük Faiz Oranlı Konut Kredisi
Ev Sahibi Olmak Artık Daha Kolay: Ziraat Bankası'ndan 120 Ay Vade ve Düşük Faiz Oranlı Konut Kredisi
Merkez Bankası'ndan Çarpıcı Karar: Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına Olan Komisyon Uygulaması Sona Erdi
Merkez Bankası'ndan Çarpıcı Karar: Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına Olan Komisyon Uygulaması Sona Erdi
Ehliyet Kursları Dev Zam Geliyor! İşte Yeni Ehliyet Kursu Fiyat Listesi..
Ehliyet Kursları Dev Zam Geliyor! İşte Yeni Ehliyet Kursu Fiyat Listesi..
PTT Duyurdu! Ev Hanımlarına 44.400 TL Karşılıksız Destek Verecek..
PTT Duyurdu! Ev Hanımlarına 44.400 TL Karşılıksız Destek Verecek..
Yeni Asgari Ücret 18 Bin TL Belli Oluyor! Açıklama Yeni Geldi..
Yeni Asgari Ücret 18 Bin TL Belli Oluyor! Açıklama Yeni Geldi..
Bu Özel Banka Emekli Kampanyası Yaptı: 7500 TL Maaş Alanlara Büyük Hediye
Bu Özel Banka Emekli Kampanyası Yaptı: 7500 TL Maaş Alanlara Büyük Hediye
Dolar ve Altın Uzmanı Duyurdu! Gram Altın ve Dolar Bu Tarihte Rekor Kıracak..
Dolar ve Altın Uzmanı Duyurdu! Gram Altın ve Dolar Bu Tarihte Rekor Kıracak..