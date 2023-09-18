Türkiye, 10 Trilyon Dolarlık Küresel Lojistik Ağında Kilit Rol Oynuyor

İstanbul, Türk Devletleri Teşkilatı’nın düzenlediği önemli bir lojistik forumuna ev sahipliği yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayesinde gerçekleşen etkinlikte, demiryolu, denizyolu, ve karayolu şirketleri ile uzmanlar bir araya geldi.

Forumun Teması ve Konuları

"Çok modlu (intermodal) taşıma ve lojistik" teması ile gerçekleşen toplantıda; demiryolu bağlantıları, çok modlu ulaştırma koridorları, yeşil teknolojiler gibi birçok konu ele alındı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur bağlantısı üzerinden yeni fırsatların doğduğunu belirtti.

Türkiye'nin Lojistikteki Önemi

Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında kilit bir lojistik merkezi olabileceğini ifade etti. Türkiye'nin IMEC gibi projelerde dışlanmasının ekonomik olmadığına, aksine siyasi olduğuna dikkat çekti.

Küresel Ekonomi ve Lojistik HUB'ı

Dr. Akın Arslan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın 10 trilyon dolarlık bir lojistik HUB'ı olabileceğini belirtti. Türkiye'nin, lojistik akslarının ve enerji koridorlarının merkezinde yer aldığını vurguladı.

Pandemi ve Üretim Dinamikleri

Pandemi sırasında offshore (uzakta üretim) konseptinin darbe aldığını ve Avrupa'nın inshore (yakında üretim) alternatiflerine döndüğünü ifade eden Dr. Arslan, Türkiye'nin Avrupa için ideal bir üretim ve lojistik üssü olabileceğini belirtti.

Dr. Arslan, Türkiye'nin Avrupa'nın doğuya açılan kapısı olduğunu, İpek Yolu gibi tarihi yolların modern versiyonunda da kilit bir rol oynayabileceğini ifade etti. Türkiye'nin dışlandığı bir lojistik modelinin ne kadar verimli olabileceği konusunda ciddi şüpheler olduğunu belirtti.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin ulaştırma ve lojistik sektöründeki potansiyelini ve bu konudaki kritik rolünü ortaya koymaktadır.