Turkcell gelecek yıl 10 milyar TL'lik yatırım yapmayı hedefliyor

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'in finansal sonuçlarına ilişkin düzenlediği toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yatırım konusunda koydukları hedeflerde asla bir önceki yıldan daha az yatırım yapmadıklarına işaret eden Erkan, "Önümüzdeki yıl da hedefimiz 10 milyar TL’lik bir yatırım olacaktır. Bizim işimiz telekom sektörü. Yatırım yapmazsanız yoksunuz. Yatırım yapmaya devam etmeniz gerekiyor. Bizim zaten en büyük fark yarattığımız konu da güçlü altyapımız ve bu alana yaptığımız yatırımlar." ifadelerini kullandı.

Erkan, Turkcell olarak ana stratejilerinden birinin, birden fazla unicorn yaratmak olduğunu vurgulayarak, "Örnek vermek gerekirse… Ben bu gruba 12 yıl önce Superonline Müdürü olarak katılmıştım. Tabii o zamanlar unicorn diye süslü cümleler yoktu ama Superonline’ın bugünkü geldiği nokta gurur verici. Dolayısıyla unicorn yaratma hevesimiz var ama şöyle bir şey de var; beş tane parmağınız var, hangisi öne çıkacak? Paycell’in bunlar arasında en yüksek potansiyele sahip olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

"BiP üzerinde acil durum butonumuz var"

"Olası bir İstanbul depremi ile ilgili çalışmanız var mı?" şeklindeki soru üzerine Erkan, depremde ölçeklemenin çok kritik olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İzmir depreminde daha önce söyledim. Bir kapasite ve talep anlık olarak yarım saat içinde 6 katına çıkıyor ve bu 6 katına çıkan talebi yarım saat içinde sıfır sorunsuz bir şekilde karşılayabiliyorsunuz. Ama İstanbul depremi ile ilgili şunu söyleyeyim; bizim deprem ile ilgili çok detaylı AFAD, BTK ve bakanlıklarla çalışma grubumuz var ve çalışma grubu olası senaryoları da çalışıyor. Kalın cümleler kurmanın çok gerekli olmadığını düşünüyorum. Ne demek istiyorum; depremin şiddeti de burada belirleyici bir noktada olacak. Fakat biz kapasitelerimizi yüzde 50’nin üzerinde artırdık. Bunun yanında teknolojinin de faydalarını oluşturmaya başladık. Örneğin BiP üzerinde acil durum butonumuz var. Bu butona bastığınız zaman sizin en yakın 10 kişiye anında lokasyon ve sağlık durumunuzla ilgili hemen bilgi gidiyor. Hatta yeni geliştirdiğimiz teknolojilerle o bölgede GSM kapsaması bir nedenden olmasa bile başka teknolojilerle iletişim kurma imkanı geliştirdik. Bunların hepsi bu tür hazırlıkların bir parçası. Bunun üstüne onlarca hazırlık sayılabilirim."

Erkan, söz konusu acil durum butonunu İzmir’de 40 bin vatandaşın kullandığını aktararak, 40 bin kişi o butona basarak lokasyonunu ve sağlık durumunu bildirdiğini, insanların da bilinçlendiğini, telefon hatlarını ne kadar meşgul etmesini gerektiğini diğer insanların da buna ihtiyaç duyacağını öngördüğünü söyledi.

Japonya’da bir deprem olduğunda GSM şebekesine sadece 30 saniyelik mesaj bırakılabildiğini belirten Erkan, "Deprem ciddi bir doğal afet. Bunun şiddeti ve boyutu senaryolar çalışmayı gerektiriyor. Telekom sektörü olarak özellikle Turkcell olarak bütün senaryoları çalıştık. Ama bunun şiddeti de senaryonun belirleyicisi. İnşallah başımıza böyle bir şey gelmez biz de bu senaryoları uygulamak zorunda kalmayız. Ama biz çalışmalarımıza her geçen artırarak devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rakiplerin 3 katı kar

Erkan, Türkiye Varlık Fonu'nun, Turkcell’i kamuya yakınlaştırmak için değil Turkcell’in global bir değer olması vizyonu ile hareket ettiğini belirterek, Turkcell’in vizyon ve stratejisi ile Türkiye Varlık Fonu'nun girişimci formülü arasında güzel bir sinerji çıkıp yabancı yatırımcılarla birlikte iyi bir vizyonu hayata geçirmek için önlerindeki bariyerlerin daha azaldığını dile getirdi.

Ortak altyapı konusunda herkesin, Türkiye'nin daha fazla fiberleşmesi gerektiğinde hemfikir olduğunu ifade eden Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes bunu yapma konusunda müthiş bir iradede. Bunu yapmanın gerekliliği konusunda herkes altına imza atıyor. Pandemi bunu çok net gösterdi. Bu konuda fikri olmayan insanlar bile bunu biliyor. 5G dediğiniz konuda da daha fazla fibere ihtiyacınız var, bir an önce bunu yapmamız lazım. Kamuyla bu konuda aynı yöne bakıyoruz. Bu TVF yatırımı ötesinde milli bir mesele. Bugün yabancı yatırım yapan telekom operatörleri de aynısını istiyor. Bir, eşitlik sağlıyor; iki, böyle pandemi gibi durumlar oluştuğu zaman fark yaratan ülkeler geniş bantlarıyla ekonomilerini ayakta tutuyorlar. Bizim de buradan eğitimden sağlığa kadar 5G fiber teknolojilere ihtiyacımız var. Şirketlerin hatta kamunun belli bölümü evden çalışıyor, evden çalışıyorsa evdeki internet hızı ve kalitesi çok önemli.15 milyar dolar yatırım yapmak yerine 4 milyar dolar yatırım yapıp kalan 11 milyar doları otomobil, sağlık, eğitim, dijital servisler gibi konulara ayırabiliriz."