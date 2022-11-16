Türk zırhlısı G20'de dünya liderlerini korumada rol üstlendi

Endonezya'nın başkanlığını yürüttüğü G20'nin Liderler Zirvesi, "Birlikte İyileşelim, Daha Güçlü İyileşelim" temasıyla Bali'nin güneyindeki Nusa Dua Yarımadası'nda düzenleniyor.

Dünya liderlerinin buluşması dolayısıyla zirvenin yapılacağı bölgede üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina tarafından üretilen ve Endonezya güvenlik güçlerinin envanterine katılmaya hazırlanan Yörük 4X4, ülkedeki ilk görevini bu zirvede yaptı.

Yörük 4X4, G20 Zirvesi'ne yönelik alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, Brimob olarak bilinen Endonezya polisinin seçkin özel harekat ve taktik birimi tarafından kullanıldı.