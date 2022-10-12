Türk savunma sanayisinin BİST'teki varlığı artıyor
Savunma sanayisi ve ülke güvenliği için radar, silah sistemi, muharebe eğitim sistemleri, uydu ve İHA sistemleri, radyo frekans karıştırıcılar gibi bir dizi ürün üreten SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ, halka arz başvurusunda bulundu.
Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören Türk savunma sanayisi şirketlerine bir yenisi eklenmeye hazırlanıyor.
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu, şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla sermaye artırımına gitme kararı aldı.
Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuruya göre, 8 milyonu sermaye artırımından, 4 milyon 250 bini ortakların pay satışından kaynaklanan toplam 12 milyon 250 bin adet payın halka arzı gerçekleştirilecek.
İhraç edilecek pay karşılığında sağlanacak kaynağın halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 70'i şirketin Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'nde bulunan arazi üzerinde yeni yerleşkesinin yapımı ve üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine ve teçhizat yatırımlarında kullanılacak.
Şirket, Türkiye'nin yeni teknoloji merkezine taşınıyor
SDT, 2005 yılından bu yana savunma sanayisi, ülke güvenliği için gerekli görülen savunma araç-gereçlerinin üretimi ve hizmete sunulmasıyla bağlantılı faaliyetlerde bulunuyor.
Ekim 2022
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