Türk savunma sanayisi denizcilikte katlanarak büyüyor

Dünyanın en büyük yüz savunma sanayisi şirketi sıralamasında, 2019’da 7 Türk şirketinin bulunduğunu belirten Cenk İsmail Kaptanoğlu, yatırımların ve trendin devam etmesi halinde bu sayının artacağını dile getirdi. Bugüne kadar savunma sanayisinde, denizcilik tarafında 3 milyar doları aşan proje gerçekleştirildiğine dikkat çeken Kaptanoğlu, devam eden ve yapılacak projelerle bu rakamın 12 milyar doları bulacağının altını çizdi ve yakın zamanda Türkiye’nin büyük ihracatçı ülkeler arasına gireceğini belirtti.

Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim ettiği Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botlarında yüzde 71 yerlilik oranını yakalayarak savunma sanayisinde önemli bir projeye imza atan Kaptanoğlu Desan Tersanesi, yeni projelerle dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Katıldığı televizyon programında Türk savunma sanayisi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Kaptanoğlu-Desan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, yerlilik ve ihracata dikkat çekti.

YERLİLİKTE YÜZDE 20’DEN YÜZDE 71’E ULAŞILDI

Türkiye’nin 2000’li yıllarında başında savunma sanayisinde yüzde 20 oranında yerlilik ile üretim yaptığını belirten Cenk İsmail Kaptanoğlu, “Deniz Kuvvetleri’mize teslimini yaptığımız Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botları ile yüzde 71 yerlilik oranına ulaştık. Şimdi bu başarılı projenin ardından bu ve benzeri gemilerin ihracatı için çalışıyoruz. 2019’da dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi şirketinde 7 şirketimiz vardı. Trend böyle devam ederse bu sayı çok daha fazla olacaktır. Şu ana kadar savunma sanayisinin denizcilik tarafında gerçekleşen projelerin büyüklüğü 3 milyar doları aştı. Devam eden ve yapılacak projelerle bu büyüklük 12 milyar dolara ulaşacak.” dedi.



ORDUNUN YERLİ ÜRÜNLERİ TERCİH ETMESİ İHRACATI GÜÇLENDİRİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Savunma Sanayii Başkanlığı’nın sektöre her zaman destek verdiğini ve sektör oyuncularını teşvik edici olduğunu dile getiren Cenk İsmail Kaptanoğlu, “Kendi ordumuzun yerli üretimleri tercih etmesi sektörümüzün ihracat yapmasını kolaylaştırıyor. Katıldığımız tüm fuarlarda, görüştüğümüz ülkelerin yetkilileri bize bu ürünleri Türk Deniz Kuvvetleri’nin kullanıp kullanmadığını soruyor. Kendi Deniz Kuvvetleri’mize denenmiş projeleri yaptıktan sonra ihracat tarafında da başarı gelecektir. Bu sebeple projelerini tamamlayan tersanelerimizin ihracatta başarı oranı daha yüksek.” ifadelerini kullandı.



TÜRK TERSANELERİ ÖZEL TERZİ GİBİ ÇALIŞIYOR

Türk tersaneciliğinin proje bazlı ve ihtiyaca yönelik çalıştığını belirten Kaptanoğlu, “Türk tersaneleri özellikle Avrupa pazarının tercih ettiği özel gemileri, kaliteli ve zamanında ürettirebilen yegane tersanelerdir. Sektörün ilk 3 büyük üreticisi olan Çin, Güney Kore ve Japonya tersaneleri, tıpkı bir konfeksiyon atölyesi gibi çalışır. Bu ülkelerde katalog üzerinden gemi seçersiniz ve değişiklik yapamazsınız. Fakat Türk tersaneciliği ise özel dikim yapan terzi gibidir. Bu yüzden nitelikli projelerin adresi genelde Türkiye’dir. Mesela Norveç özel sektörü, nerdeyse tüm yolcu ve araç taşıyan ferry tipi özel gemilerini Türk tersanelerinde inşa ettirmektedir.” şeklinde konuştu.

Cenk İsmail Kaptanoğlu’nun verdiği bilgiye göre 2019 yılında Türkiye, sivil gemi ve yat ihracatında 1 milyar doları aşmayı başardı.