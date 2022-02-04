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Türk – Rus Ticaret ve İşbirliği Geliştirme

Türk – Rus Ticaret ve İşbirliği Geliştirme

«Rusya Federasyonu'nun Kaluga İhracat Destek Merkezi, Kaluga bölgesinin üreticilerinin ticaret ve ekonomik bağları kurmalarına ve genişletmelerine, Türk girişimciler arasında yeni ortaklar bulmalarına ve onlarla iş geliştirme konusunda deneyim alışverişinde bulunmalarına yardımcı olmak amacıyla İstanbul'da bir İş Misyonu gerçekleştirmeyi planlıyor. Etkinlik, ulusal "Küçük ve Orta ölçekli Girişimcilik ve Bireysel Girişimcilik girişimine Destek" projesinin uygulanması çerçevesinde gerçekleştirilecek. 

Uluslararası iş misyona  Kaluga bölgesinden 5 aktif ihracatçı şirket katılacak: gıda, sanayi, makine, nükleer ve tıbbi endüstrilerin temsilcileri.

İş misyonunun 15 ve 16 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşmesi planlanıyor. Toplantı programı şu anda oluşum aşamasındadır, ancak şu anda Türk girişimcilerden etkinliğe katılmak için birkaç düzine başvuru yapılmıştır. İş misyonu çerçevesinde katılımcıların profillerine uygun İstanbul işletmelerine geziler ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Rusya Federasyonu resmi ticaret temsilcileriyle iş toplantıları düzenlenecektir.

Belirtilen iş Misyonu son çeyrekte ikinci kez yer alıyor ve bu da Türk ve Rus şirketlerin arasinda işbirliğine olan ilgisinin kesin olduğunu teyit ediyor. Bu karşılıklı yarar sağlayan ortaklık, iki ülke arasındaki iş ve dostluk bağlarının daha da güçlendirilmesinin temelini oluşturacaktır»

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