Türk otobüs firmaları İspanya pazarına çıkarma yaptı

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Uluslararası Otobüs Fuarı'na (FIAA) yabancı ülke olarak en geniş katılımı Türkiye sağlarken, fuara katılan Türk firmaları, İspanya pazarında büyümeyi hedefliyor.

15 ülkeden 70'ten fazla firmanın yer aldığı FIAA'ya katılan 8 Türk firması, şu ana kadar çok aktif olmadıkları İspanya pazarında büyüme hedefiyle geleceğe yönelik önemli girişimlerde bulunuyor.

İspanya'daki yerel firmalarla bayilik ya da ortaklık yoluyla iş yapan Türk otobüs şirketleri, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında elektrikli araçları en fazla teşvik eden ülkelerden biri olan İspanya'daki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

Türkiye'nin Madrid Ticaret Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, Türk otobüs şirketlerinin İspanya'ya ihracatı Ocak-Ağustos 2022'de 24 milyon avroyu bulurken, yıl sonuna doğru bunun en az 2 kat artması bekleniyor. Bu yıl ihracatta, Kovid-19 salgınından dolayı olumsuz etkilenen 2020'nin (39 milyon 867 bin avro) üzerine çıkılması öngörülüyor. Türk otobüs şirketlerinin İspanya'ya ihracatı geçen yıl 13 milyon 237 bin avro olarak gerçekleşmişti.

Sektörün önde gelen şirketlerinin yöneticileri de Türkiye'nin otobüs satışında "Avrupa'nın lokomotifi" olduğuna dikkati çekiyor.