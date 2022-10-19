Son Dakika

Türk otobüs firmaları İspanya pazarına çıkarma yaptı

Türk otobüs şirketlerinin İspanya'ya ihracatı Ocak-Ağustos 2022'de 24 milyon avroyu bulurken, yıl sonuna doğru bunun en az 2 kat artması bekleniyor.

EKONOMİ 19.10.2022, 14:40
Türk otobüs firmaları İspanya pazarına çıkarma yaptı

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Uluslararası Otobüs Fuarı'na (FIAA) yabancı ülke olarak en geniş katılımı Türkiye sağlarken, fuara katılan Türk firmaları, İspanya pazarında büyümeyi hedefliyor.

15 ülkeden 70'ten fazla firmanın yer aldığı FIAA'ya katılan 8 Türk firması, şu ana kadar çok aktif olmadıkları İspanya pazarında büyüme hedefiyle geleceğe yönelik önemli girişimlerde bulunuyor.

İspanya'daki yerel firmalarla bayilik ya da ortaklık yoluyla iş yapan Türk otobüs şirketleri, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında elektrikli araçları en fazla teşvik eden ülkelerden biri olan İspanya'daki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

Türkiye'nin Madrid Ticaret Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, Türk otobüs şirketlerinin İspanya'ya ihracatı Ocak-Ağustos 2022'de 24 milyon avroyu bulurken, yıl sonuna doğru bunun en az 2 kat artması bekleniyor. Bu yıl ihracatta, Kovid-19 salgınından dolayı olumsuz etkilenen 2020'nin (39 milyon 867 bin avro) üzerine çıkılması öngörülüyor. Türk otobüs şirketlerinin İspanya'ya ihracatı geçen yıl 13 milyon 237 bin avro olarak gerçekleşmişti.

Sektörün önde gelen şirketlerinin yöneticileri de Türkiye'nin otobüs satışında "Avrupa'nın lokomotifi" olduğuna dikkati çekiyor.

Yorumlar (0)
17
kapalı
Namaz Vakti 19 Ekim 2022
İmsak 05:48
Güneş 07:13
Öğle 12:54
İkindi 15:55
Akşam 18:26
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 10 15
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Crystal Palace 10 13
11. Bournemouth 10 13
12. Fulham 10 12
13. West Ham United 10 11
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 11 9
18. Southampton 10 8
19. Nottingham Forest 11 6
20. Leicester City 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 10 20
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 10 15
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Sevilla 10 10
12. Celta Vigo 9 10
13. Mallorca 9 9
14. Espanyol 9 9
15. Getafe 10 9
16. Girona 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3