Türk müteahhitlik firmalarının uzak ülkelere açılması sağlanacak

Türk müteahhitlik sektörünün, geleneksel pazarlar dışındaki ABD, Brezilya, Endonezya, Nijerya ve Vietnam gibi uzak ülke pazarlarına da girmesi için adım atılıyor.

Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika başta olmak üzere yakın coğrafyasında elde ettiği ihracat başarısını küresel sahaya yayma hedefi doğrultusunda, Ticaret Bakanlığının hazırladığı "Uzak Ülkeler Stratejisi" ile yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin de uzak pazarlara taşınması amaçlanıyor.

Stratejiyle Türkiye'ye 2 bin 500 kilometreden uzak mesafede bulunan 18 ülkeye yönelik hizmet ve mal ihracatının artırılması amaçlanırken bu ülkeler, Amerika kıtasından ABD, Kanada, Meksika, Brezilya ve Şili, Asya'dan Çin, Japonya, Güney Kore, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Vietnam, Afrika'dan Güney Afrika ile Nijerya ve Okyanusya'dan Avustralya olarak sıralandı.

Uzak Ülkeler Stratejisi ile ihracatı artırma hedefinin yanı sıra Türk ürün ve hizmetlerinin küresel ölçekte tanınırlığının geliştirilmesi amaçlanıyor. Türkiye'nin, geleneksel olarak güçlü olduğu müteahhitlik hizmetlerinin uzak pazarlarda etkinliğinin artırılması hedefleniyor.