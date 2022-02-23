Türk müteahhitler hem Rusya hem de Ukrayna pazarını korumak istiyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, son dönemde savaşın eşiğine gelen Rusya ve Ukrayna'nın hem müteahhitlik hem de turizm açısından Türkiye'nin çok önem verdiği iki ülke olduğunu belirterek, şu anda Rusya'da yaklaşık 21 milyar dolar değerinde 150 projelerinin devam ettiğini, Ukrayna'da da 3 milyar dolarlık yeni aldıkları projenin bulunduğunu bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından iki ülke arasındaki gerilim ve bu karara karşı tepkiler artarken piyasalarda da enerji fiyatları başta olmak üzere söz konusu gelişmeler fiyatlanmaya devam ediyor. Türkiye'de de enerji, inşaat, gıda gibi birçok sektörün hem Rusya hem de Ukrayna ile çeşitli iş birlikleri bulunuyor.

Özellikle Türkiye'nin müteahhitlik sektörü açısından Rusya en önemli pazar konumunu korurken Ukrayna da artan ivmesiyle sektörün yeni gözde pazarları arasında yer alıyor.