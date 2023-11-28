Türk markaları şov yaptı

Avrupa’da franchise ile büyümek isteyenler için çözümler sunan Franchise Expo Germany (FEX23) bu yıl 35 farklı ülkeden 2.200 potansiyel girişimciyi misafir etti. Kendi işinin sahibi olmak isteyenlerin ziyaret ettiği fuarda Türk firmalarına ilgi büyüktü.

Kariyer değişikliği arayanlar için fuarın önemli bir yol gösterici olduğunu söyleyen Etkinlik Direktörü Christian Köttler ’’ Franchise Expo Almanya bunun için doğru adres. Burada gastronomi, bakım, fitness ve perakende gibi çok çeşitli endüstrilerin franchise’ı olabilirsiniz. FEX, hem franchise sektörünün kendini tanıttığı bir pazar yeri hem de girişimcilere yol gösterici bir yapıya sahip. Fuarda kendinize en uygun sistemi belirleyerek Avrupa’da kendi işinizin patronu olabilirsiniz’’ diye konuştu.

Fuarda Türk firmaları en çok ilgi görenlerdi. Avrupa’da Türk restoran sektörünün temsilcilerinden Çiğköftem, fuarda ziyaretçi akınına uğradı. Fuarı değerlendiren Çiğköftem CEO’su Nezif Emek ‘’12 ülkede dört markada 470’den fazla şubemiz var. Bu şubelerin 440’dan fazlası Çiğköftem. En yeni ülkemiz İspanya. Amerika, Portekiz, İtalya, Bulgaristan, Güney Afrika, Hindistan, Suudi Arabistan görüşmelerimiz sıcak ilerliyor. Avrupa’da Türk gastronomisi ve restoran markaları için büyük fırsatlar var. Ülkemize döviz kazandırıp yüksek performans elde edebilirler bu nedenle fuarlar önemli. FEX23 fuarımız çok verimli geçti. 100’den fazla birebir görüşme yaptık. Yalnızca Almanya değil bütün Avrupa ülkelerinden yatırımcı adaylarımız oldu. Bu ay birkaç sözleşme imzalamış olmayı arzu ediyoruz. Ayrıca fuarda ilk kez ülkemizi temsil eden bir oturumda konuşmacı olmak benim için büyük bir gurur. Almanya’da ikinci ve İngiltere olmak üzere Avrupa’da üçüncü fuarımız. Marka bilinirliğimiz çok yüksek ve standımız her fuarın gözdesi olmayı başarıyor. Bu yıl da yine fuarın en yoğun ve enerjik standı Çiğköftem standımız oldu. Tüm ekibimiz müthiş bir özveri ile baştan sona fuarın enerjisini hiç düşürmediler. Biz iki yıldır fuarın Danışma Kurulunda da bulunuyoruz. FEX23’ün baş danışma kurulu üyesi olarak ülkemizi ve markamızı en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyorum.’’ Diye konuştu.

Fuarda bu yıl ilk defa Türkçe oturum da düzenlendi. Türkiye’den Avrupa’ya açılmak isteyen girişimcilere yol haritasının anlatıldığı panelin moderatörlüğünü Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak üstlenirken katılımcılar ve konuşmacıların interaktif anlatımları ile Avrupa pazarında yol almanın ayrıntıları konuşuldu.

Çiğköftem’in, Türkiye’nin Avrupa’da En Çok Şubesi Olan Markası’na dönüşmesindeki stratejiyi, gelecek hedeflerini ve Almanya’daki ticaret fırsatlarını değerlendiren Em Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güner, ‘’Avrupa’ya girmek isteyen firmaların altyapıları iyi olmalı. Dijital sistemler, eğitimli personel, tüm kuralları net belirlenmiş franchise sistemi, aynı anda her yere değil de belirli bir noktadan büyüme şeklinde ilerlenmeli. Yurt dışında ofis, şirket ve lojistik merkezi olması büyük önem arz ediyor.’’ dedi.