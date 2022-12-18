Türk makine üreticileri Avrupa dışındaki pazarlarda ihracatını artırmak istiyor

Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme Teknolojileri ve Otomasyon fuarlarını tek çatı altında toplayan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları'na katılan Makina İmalatçıları Birliği Başkanı Emre Gencer, AA muhabirine, 2022'ye büyük hedeflerle başladıklarını söyledi.

Yılın ilk aylarında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının dünya tedarik zincirini, emtia fiyatlarını etkilediğini belirten Gencer, her şeye rağmen Türkiye'nin makine ihracatının 10 ayda 20,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini vurguladı.